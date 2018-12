Ethanol-Ofen explodiert in Wohnung - 34-Jähriger schwer verletzt

Nordhorn - Der falsche Umgang mit einem mit Bioethanol betriebenen Ofen hat in Nordhorn eine Explosion in einer Wohnung verursacht. Ein Mann wurde schwer verletzt. Bundesweit kommt es häufiger zu Unglücken mit diesen Deko-Öfen.

Bei der Explosion eines Ethanol-Ofens ist ein 34-jähriger Mann in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Mann sei unsachgemäß mit dem Gerät umgegangen, da er den noch brennenden Ofen am Samstagabend in seiner Wohnung mit Ethanol nachgefüllt habe, sagte eine Sprecherin der Polizei Nordhorn am Sonntag. Dadurch löste er eine Explosion aus, die dabei entstandene Stichflamme setzte den 34-Jährigen in Brand.

Ein weiterer Mann befand sich während der Explosion in der Wohnung. Der 45-Jährige habe den brennenden Mann gesehen und die Flammen mit einer Decke und Wasser gelöscht. Der 34-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Durch die Explosion kam es laut Polizei zu einer Druckwelle, die nahezu alle Fensterscheiben in der Wohnung zerstörte. Die Wohnung ist nach dem Unglück unbewohnbar. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden nicht beschädigt.

Erst in der vergangenen Woche soll es laut Polizei in Nordhorn einen kleineren Vorfall nach falschem Umgang mit einem Bioethanol-Ofen gegeben haben. "Viele Menschen scheinen nicht mit den Gefahren eines solchen Ofens vertraut zu sein", sagte die Polizeisprecherin.

Im November war in Niederbayern eine 45-jährige Frau bei einer Verpuffung lebensgefährlich verletzt worden, nachdem sie einen Ethanol-Ofen anzündete. Im Oktober wurden vier Menschen in Bad Tölz in Oberbayern bei einem Kellerbrand verletzt - auch hier war ein falscher Umgang mit einem Ethanol-Ofen der Auslöser.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa