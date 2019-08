Schlechter Scherz: Beifahrer wirft gefrorenen Luftballon in den Gegenverkehr

Keine Verletzten

+ © Polizei Nordenham Das Fahrzeug wurde auf Höhe des Kopfes beschädigt. © Polizei Nordenham

Ein Beifahrer eines silbernen Kleinwagen hat am Samstagmorgen in Nordenham einen Gegenstand aus dem Auto heraus in den Gegenverkehr geschmissen. Dabei handelte es sich um einen mit Wasser befüllten, tiefgefrorenen Luftballon.