Aufmerksamer Zeitungszusteller rettet Mann nach Unfall

Nordenham - Ein aufmerksamer Zeitungszusteller hat in der Wesermarsch einen 60-jährigen Mann nach einem Unfall gerettet.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war dem Boten am Samstagfrüh aufgefallen, dass ein zurückgezogen lebender Anwohner in Nordenham bereits seit mehreren Tagen seine Zeitung nicht mehr hereingeholt hatte. Der Zeitungsbote informierte die Polizei, die den 60-Jährigen daraufhin aus seiner Wohnung holte. Weil er sich am Bein verletzt hatte, hatte der Mann über drei Tage auf dem Boden gelegen und konnte sich nicht mehr bewegen, teilte die Polizei in Delmenhorst mit. Der 60-Jährige kam ins Krankenhaus.

dpa

