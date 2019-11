Polizei vor Rätsel: Tote Schafe aus Weser geborgen

Sechs tote Schafe beschäftigen aktuell die Polizei. Die Tiere sind am Dienstagmorgen in der Weser bei Nienburg gefunden worden. Allen Tieren wurden die Ohrmarken ausgerissen oder ausgeschnitten.

Nienburg - Die Tiere sind am Dienstag gegen 8.42 Uhr in der Weser gefunden worden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Die hinzugerufene Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg hat sechs Schnucken tot geborgen.

Bei den Tieren handelt es sich um weibliche und männliche Tiere der grau gehörnten Heidschnucken. Diese sind durch einen schwarzen Kopf und Schwanz sowie schwarze Beine bei insgesamt hellem Fell gekennzeichnet. Die Tiere hatten zum Zeitpunkt der Entdeckung noch nicht lange im Wasser gelegen.

Tote Schafe in Weser bei Nienburg werfen Rätsel auf

Der Auffindeort lag bei Weserkilometer 263,40 - das ist auf Höhe des Nienburger Stadtteils Schäferhof am Zulauf der Liebenauer Aue.

Ein Ermittlungsansatz für die Polizei ist die Tatsache, dass allen Tieren offenbar vorhandene Ohrmarken ausgerissen oder ausgeschnitten wurden. Tödliche Verletzungen konnte das Veterinäramt nicht feststellen, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei fragt: Wem gehören die Tiere und gibt es Zeugen, die Hinweise geben können? Die Wasserschutzpolizei in Nienburg ist telefonisch erreichbar unter 05021/9689915, alternativ auch die Inspektionswache am Amalie-Thomas-Platz in Nienburg.

Erst im Mai musste die Feuerwehr fünf tote Schafe aus der Weser bergen. Die kleine Herde wurde zuvor von Hunden attackiert und flüchtete ins Wasser. Ein Jäger erschoss daraufhin die zwei Hunde, um die restliche Schafherde zu schützen.

ungefähre Ortsangabe