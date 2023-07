Nach tödlicher Attacke auf Storch und Huhn: Riesen-Raubvogel-Dame kehrt heim zu ihrer Liebe

Von: Lia Stoike

Die Riesen-Raubvogel-Dame, die bei Cuxhaven vermutlich einen Storch und ein Huhn fraß, kehrte jüngst heim zu ihrer Liebe. Das Foto zeigt das Tier, bevor es aus der Voliere in Belgien ausbrach. © Goele Schofs/Labiomista

Zuletzt war die Riesen-Raubvogel-Dame mehrfach bei Cuxhaven aufgetaucht. Jetzt kehrte sie in die Heimat zurück – dort wartet ihr Liebster auf sie.

Niedersachsen/Belgien – Die Herkunft des Riesen-Raubvogels, der zuletzt bei Cuxhaven gesichtet wurde, ist jetzt klar: Ein Kunstmuseum, namens „Lambiosta“ im belgischen Genk, ungefähr 60 Kilometer entfernt von Turnhout. Zu dem Museum, das Arbeiten des Künstlers Koen Vanmechelen zeigt, gehört auch ein Park mit einer Voliere. Bei dem Raubvogel, der in der Nähe von Cuxhaven für Aufsehen sorgte, handelt es sich um eine Raubvogel-Dame, die gemeinsam mit ihrem Raubvogel-Gatten aus der Voliere ausgebrochen ist.

Seltener Riesen-Raubvogel-Dame will zu ihrer Liebe zurück – noch sind sie nicht wiedervereint

Mitte März nutzten die Vögel offenbar die Gunst eines Konstruktionsfehlers am Gehege aus, um zu entwischen. Sie flogen in Richtung ihrer eigentlichen Heimat, Nordasien. Doch durch unerklärliche Umstände wurde das Liebespaar auf dem Weg dorthin getrennt. Spätestens dadurch, dass der Raubvogel-Gatte im niederländischen Utrecht eingefangen wurde. Auch ist nicht klar, warum die Raubvogel-Dame alleine weiterflog.

So erkennen Sie einen Riesenseeadler

Der Schnabel eines Riesenseeadlers ist leuchtend gelb

Außerdem hat sein kräftiger Schnabel eine spezielle Hakenform, um große Beutetiere zu zerlegen

Er hat eine Flügelspannweite von bis zu 2,8 Metern

Ein ausgewachsenes Tier kann bis zu neun Kilogramm auf die Waage bringen

Fakt ist aber: Sie flog bis zum Landkreis Cuxhaven und schnappte sich ein Huhn als Snack. Auch einen Storch soll die 19-jährige Raubvogel-Dame durch Picken getötet haben. Und dann passierte etwas Unvorhersehbares: Das Riesenseeadler-Weibchen flog nicht etwa weiter in Richtung Asien und Freiheit, sondern kehrte aus freien Stücken, ganz allein nach Belgien zurück.

Riesenseeadler-Weibchen hatte Liebeskummer und sucht jetzt ihren Partner

Wahrscheinlich vermisste sie ihren Partner. Riesenseeadler leben monogam und paaren sich fürs Leben. Die bessere Hälfte der Raubvogel-Dame saß schon wieder in der Voliere nahe der belgischen Stadt Genk. Dort wurde sie kürzlich gesichtet. Goele Schoofs, Kommunikations-Manager des Kunstmuseums, bestätigt dies gegenüber kreiszeitung.de: „Sie wurde in den vergangenen Tagen in Belgien entdeckt.“ Einen Namen hat die Raubvogel-Dame nicht, sagt Schoofs.



Die Wiedervereinigung des Raubvogel-Liebespaars wird vermutlich schwerer als gedacht. Es sei sehr schwierig, diese Riesen-Raubvögel einzufangen. Dafür seien Spezialisten nötig, so Schoofs. „So lange sie gesund und stark sind, ist es fast unmöglich sie zu fangen.“ Es werde darauf gewartet, dass sie schwächer wird, um sie mit Futter anzulocken und dann zu fangen.