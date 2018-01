Landes-CDU will wieder attraktiver werden

Bernd Althusmann will seine Partei mit dem Projekt „CDU 2022“ wieder bürgernäher aufstellen.

Walsrode - Nach Verlusten bei der Landtagswahl will die niedersächsische CDU wieder stärker als Bürgerpartei auftreten.

„Die bekannten Parteiveranstaltungen sind nicht mehr ausreichend attraktiv für politisch interessierte Bürger“, sagte Generalsekretär Kai Seefried am Samstag in Walsrode. Dort hatte die Partei während einer Klausurtagung zum Jahresauftakt über eine Neuausrichtung diskutiert - die Kampagne heißt „CDU 2022“. „Wir wollen modern und zukunftsfähig auftreten, eine Mitgliedschaft in der CDU soll sich lohnen“, sagte Seefeld.

Mit Blick auf die bisherige Regierungsarbeit in der großen Koalition zeigte sich der Landesvorsitzende Bernd Althusmann zufrieden. Die fünf CDU-Minister hätten schon deutliche Akzente setzen können. Nachdem 2017 ein Jahr der politischen Auseinandersetzung gewesen sei, müsse nun ein Jahr der politischen Umsetzung folgen, so Althusmann. Schwerpunkte lägen vor allem in der Haushalts- und Finanzpolitik etwa mit der Einführung der Schuldenbremse.

Bei den vorgezogenen Landtagswahlen im Oktober wurde die CDU mit 33,6 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Seit Ende November regieren beide Parteien zusammen in einer großen Koalition.

dpa