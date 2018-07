Sozialministerin Reimann begrüßt Urteil zur Fixierung von Patienten

Nur wenn ein Richter seine Zustimmung gibt, sollen Patienten künftig fixiert werden dürfen. Diese Regel gilt in Niedersachsen bereits.

Hannover - Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, dass Patienten ohne richterliche Genehmigung nicht im Krankenbett fixiert werden dürfen.

Das Urteil bestätige die ohnehin bestehende Regelung im Bundesland, teilte das Ministerium am Dienstag in Hannover mit. Die Karlsruher Richter hatten am Dienstag entschieden, dass Genehmigungen nachträglich eingeholt werden müssten, wenn dies vorab nicht möglich sei.

Damit erklärten sie landesgesetzliche Regelungen in Baden-Württemberg teilweise für verfassungswidrig und rügten fehlende Bestimmungen in Bayern. Bis zum 30. Juni 2019 muss nun der jeweilige Gesetzgeber die Fixierung von Patienten neu regeln und die Freiheitsgrundrechte von Patienten sicherstellen. Bis dahin gilt die bisherige Praxis weiter. Es muss aber bei jeder Fixierung genau geprüft werden, wie lange diese tatsächlich unerlässlich ist, um eine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung Dritter abzuwenden.

In Niedersachsen dürfe eine Fixierung nur durch die ärztliche Leitung der jeweiligen Einrichtung veranlasst werden, hieß es. Sie müsse dann unverzüglich das zuständige Gericht einschalten, das über die Zulässigkeit entscheide. Fixierte Patienten würden nicht allein gelassen. Sie müssten immer eine examinierte Pflegekraft zur persönlichen Betreuung an ihrer Seite haben. Es gehe nicht nur um Beobachtung und Überwachung, sondern vor allem um „Begleitung und Beziehungsaufbau“.

Mit dem Urteil bekamen zwei psychisch kranke Patienten aus Baden-Württemberg beziehungsweise Bayern recht, die während eines Psychiatrieaufenthalts stundenlang im Krankenbett fixiert worden waren.

epd