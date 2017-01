Sturmflutwarnung treibt Suche nach Ü-Eiern auf Langeoog an

Norden/Langeoog - An der niedersächsischen Nordseeküste wird eine Kette von leichten Sturmfluten erwartet. Für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird mit erhöhten Wasserständen gerechnet, bis Samstagfrüh kann die Flut höher ausfallen als normalerweise.

Von der Sturmflut geht nach Ansicht der Experten vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz keine besondere Gefahr aus, Strände, Vorland und Hafenflächen könnten aber überflutet werden.

Weil an der Küste auch schwere Sturmböen angekündigt sind, läuft auf der ostfriesischen Insel Langeoog die Suche nach mehreren Tausend angespülten Überraschungseiern und Plastikresten am Strand mit Hochdruck weiter. Die Gemeinde will verhindern, dass der Müll weiter am Strand verteilt wird oder zurück ins Meer treibt.

dpa

