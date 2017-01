Kabinett setzt 2017 auf Integration, Sicherheit und Mini-Computer

Inhaltliche Schwerpunkte

Hannover - Sicherheit, Integration und Digitalisierung - Niedersachsens rot-grüne Landesregierung hat zum Jahresauftakt die Schwerpunkte ihrer Arbeit bis zur Landtagswahl skizziert.

Rund 70 Prozent aller ins Land gekommenen 100.000 Flüchtlinge würden wohl mit ihren Asylanträgen erfolgreich sein, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum Ende einer zweitägigen Klausurtagung in Hildesheim. Diese Menschen müssten schleunigst in den Arbeitsalltag integriert werden, erklärte er am Freitag. Er kündigte zudem gegen so genannte Gefährder schärfere Auflagen an und stellte für Kinder Modellprojekte mit programmierbaren Kleinstcomputern in Aussicht.

"Dieses Jahr wird ganz besonders unter der Überschrift ,gesellschaftlicher Zusammenhalt' stehen", so Weils Stellvertreter, Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). Beim Thema Sicherheit gehe es nicht so sehr um lautstarke Forderungen nach neuen Gesetzen, sondern um die konsequente Umsetzung bestehender Gesetze sowie die gleichzeitige Prüfung von Verbesserungsbedarf. Weil seinerseits kündigte vor allem bei der Überwachung von Terror-Verdächtigen, sogenannten Gefährdern, mögliche neue Restriktionen wie etwa Meldeauflagen oder Kontaktverbote an.

Systemversagen im Fall Amri sei nicht erkennbar

Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri hätte man dank vorhandenen Wissens früher eingreifen können, meinte Weil. Ein Systemversagen sei aber nicht erkennbar. Amri hatte einen Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Weil hatte den Platz nach eigenen Angaben zehn Tage zuvor mit seiner Frau besucht.

Mit Blick auf ein am Vortag von der Niedersachsen-CDU vorgestelltes Sicherheitskonzept meinte der Regierungschef, beim Thema Sicherheit gebe es keinen fundamentalen Dissens. Unterschiede gebe es dagegen in der Reihenfolge. Weil: "Wir wollen erst mal analysieren und dann handeln, um anstelle von Schrotschüssen Blattschüsse zu setzen." Polizei und Verfassungsschutz in Niedersachsen seien gut aufgestellt.

Die Ausweisung der rund 30.000 nicht anerkannten Asylbewerber in Niedersachsen solle konsequent, aber möglichst auf freiwilliger Basis stattfinden, erklärte der SPD-Politiker. Der bleibeberechtigte Rest der Flüchtlinge dagegen müsse schleunigst integriert werden. Weil: "Wir sehen das Thema Integration auf dem Arbeitsmarkt als besonders wichtiges Thema unserer Arbeit in diesem Jahr an."

Digitalisierung und Bildung sollen Hand in Hand gehen

Beim Zukunftsthema Digitalisierung machte sich Weil für den weiteren zügigen Breitbandausbau im Land stark. Digitalisierung und Bildung müssten zudem Hand in Hand gehen - etwa, durch spielerische Erlernen der Programmierung von Kleinstcomputern. "Das Thema soll 2017 weiter prioritär behandelt werden", versprach der Ministerpräsident.

Kritik kam dagegen von der Opposition. "Die Kabinettsklausur hat eher den Eindruck eines VHS-Kurses gemacht als die Frage beantwortet, was konkret für die Digitalisierung getan werden muss; beim Thema "Innere Sicherheit' gibt es nichts Konkretes", erklärte der FDP-Fraktionschef im Landtag, Christian Dürr. Sein CDU-Amtskollege Björn Thümler äußerte sich "enttäuscht, aber nicht überrascht" und meinte: "Die Landesregierung müsste längst erkannt haben, dass bei der Digitalisierung die Zeit der Modellvorhaben schon lange vorbei ist."

