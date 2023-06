„Wölfe sind hier Schädlinge“: Weidetierhalter verfassen offenen Brief mit deutlichen Worten

Von: Lia Stoike

Ihrem reicht es, deshalb haben sich Weidetierhalter zusammengeschlossen und einen offenen Brief gegen den Wolf verfasst.

Die Interessengemeinschaft „Sichere Weidewirtschaft“ verfasste kürzlich einen offenen Brief an den Deutschen Bauerntag. Wölfe seien in Deutschland Schädlinge, heißt es und das ist nicht alles.

Niedersachsen – Es ist nicht das erste Mal, dass sich Landwirte und Weidetierhalter gegen den Wolf aussprechen. Jetzt appellieren sie allerdings an den Deutschen Bauerntag, der am 28. und 29. Juni zusammenkommt. In einem offenen Brief bezeichnen sie das Tier Wolf unter anderem als Schädling und fordern, dass schützende Gesetze für den Wolf abgeschafft werden.

Weidetierhalter im offenen Brief gegen den Wolf: „Hohe Gefahr“

„Sehr geehrte Mitglieder und Teilnehmer des Deutschen Bauerntages, sehr geehrter Vorstand des Deutschen Bauernverbandes“, lautet die Anrede des offenen Briefes der Interessengemeinschaft „Sichere Weidewirtschaft“. Die Wolfsproblematik werde ihrer Meinung nach ungenügend im Vorstand des Deutschen Bauernverbandes in ihrer Tragweite besprochen. Deshalb „müssen wir es tun“, so die IG „Sichere Weidewirtschaft“ im Brief.

Wolf sei in Mitteleuropa „dysfunktional“ – Weidetierhalter klagen über große Probleme

Alleine sind sie mit ihrer Bewegung nicht. Auch in Niedersachsen ist das Problem bekannt. Erst kürzlich gingen in Aurich Ostfriesen auf die Straße, um gegen den Wolf zu demonstrieren. Wölfe seien laut des Briefes in Mitteleuropa „dysfunktional“. Das bedeute, sie haben ihre Funktion in ursprünglichen Naturlandschaften. „Östlich des Ural haben sie alle Voraussetzungen dafür, zwar, außer dem Menschen, kaum natürliche Feinde, aber natürliche Bedingungen, die ihre Art zahlenmäßig in Grenzen halten.“



In der Weideland-geprägten Landschaft Deutschlands sehe das allerdings anders aus. Wölfe werden demzufolge in Kulturlandschaften, wie sie auch in Niedersachsen bestehen, zu Kulturfolgern. Es bestehe zudem die Gefahr einer Vermischung mit Hunden. Doch es gibt noch ein größeres Problem.

Derzeit gebe es deutschlandweit zwischen 2.000 und 4.000 Tiere. In Niedersachsen gibt es laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) seit 2006 wieder Hinweise, seit 2007 auch „definitive Nachweise“ für Wolfsvorkommen. Inzwischen gebe es in Niedersachsen 30 Wolfsrudel, Stand 20/21. „Bei einem Rudel geht man von 8 bis 10 Einzeltieren aus.“ Das ergibt ungefähr 250 Tiere. Jährlich vermehren sie sich um etwa 33 Prozent, so die Weidetierhalter. „Dabei nimmt die Zahl der gerissenen Weidetiere exponentiell zu.“ Die Schäden und Kosten überschreiten in Deutschland die Milliardengrenze, so die IG „Sichere Weidewirtschaft“.



Diese kommt angesichts der Lage zu folgendem Schluss. „Wölfe sind hier Schädlinge.“ Sogar der Sprecher der Reiterlichen Vereinigung (FN) erklärte kürzlich im Interview mit kreiszeitung.de, welche Probleme Weidetierhalter haben, wenn sie ihre Tiere schützen möchten. Auch in den sozialen Medien ist der Frust zu spüren: Das Landvolk Diepholz zog Ministerin Lemke aufgrund ihrer Aussagen hinsichtlich des Herdenschutzes durch den Kakao.

Weidetierhalter verfassen offenen Brief mit Forderungen gegen Wolf: „Die Gesetze müssen weg“

Es sei laut „Sichere Weidewirtschaft“ nun keine Frage mehr, ob die Gesetze zum strengen Schutz der Tiere noch von Bedeutung sind, oder nicht. „Diese Gesetze sind von vornherein falsch.“ Sie haben laut der Interessengemeinschaft keine historische und zoologische Basis. „Die Gesetze müssen weg“, fordern sie im offenen Brief. „Wir erwarten, dass der Deutsche Bauerntag entsprechende Beschlüsse fasst“, lassen sie den Brief ausklingen. Was dieser bewirkt, bleibt abzuwarten. Noch ist der Deutsche Bauerntag nicht vorbei.