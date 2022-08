Niedersachsen sieht von Corona-Testpflicht an Schulen nach den Ferien ab

Freiwillig

Die Corona-Regeln an Niedersachsens Schulen werden zum Schuljahresbeginn 2022 wieder leicht angezogen. Begonnen wird mit einer freiwilligen Testphase.

Hannover – Schüler und Lehrer in Niedersachsen sollen sich nach den Sommerferien freiwillig auf das Coronavirus testen – eine erneute Corona-Testpflicht an Schulen in Niedersachsen wie in der Vergangenheit plant die Landesregierung in Hannover also

nicht. Mit freiwilligen Tests an den ersten fünf Schultagen sollen mögliche Infektionen während der letzten Ferientage aufgedeckt werden, wie das Kultusministerium in Hannover am Montag mitteilte. „Wir empfehlen daher, von der Testmöglichkeit Gebrauch zu machen»“ sagte Minister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Keine Corona-Testpflicht an Schulen in Niedersachsen: Bundesland setzt auf freiwillige Corona-Tests

Der Unterricht wird am Donnerstag, 25. August 2022, wieder aufgenommen. Der Landesschülerrat, die Bildungsgewerkschaft GEW sowie die Grünen hatten sich in den vergangenen Wochen für eine erneute Corona-Testpflicht an den Schulen ausgesprochen.

+ Im vergangenen Jahr waren die Corona-Regeln an den Schulen in Niedersachsen gelockert worden. Eine wesentliche Verschärfung will Kultusminister Grant-Hendrik Tonne (SPD) zum neuen Schuljahr aber nicht. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Minister Tonne erklärte hingegen, das derzeitige Infektionsgeschehen lasse es zu, dass das Testen freiwillig bleibt. „Die Inzidenzen sinken deutlich, auch die Hospitalisierungswerte gehen zurück und die Lage ist entspannter im Vergleich zu vor den Sommerferien. Damit gibt es keinerlei Rechtfertigung, Kinder und Jugendliche strenger zu behandeln im Vergleich zur weiteren Gesellschaft“, sagte er.

Die Schulen, Schüler und Erziehungsberechtigten sind nach Angaben des Ministeriums am Montag über die Teststrategie informiert worden. Genügend Tests habe das Land schon vor den Ferien bestellt. Damit bestehe die Möglichkeit, dass sich die Schüler bis einschließlich 31. August zu Hause testen, bevor sie sich auf den Schulweg machen.

Corona-Testpflicht an Schulen in Niedersachsen im vergangenen Jahr mehrfach verändert

Die Corona-Testpflicht, die im vergangenen Schuljahr mehrfach verändert wurde, war Anfang Mai entfallen. Das Masketragen ist mittlerweile ebenfalls freiwillig – dabei soll es auch nach den Ferien bleiben.

Auch in den Kitas setzt das Land weiter auf freiwillige Tests. Bis zum Jahresende stünden für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung bis zu zwei Lollitests pro Woche zur Verfügung.

