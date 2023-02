Niedersachsen will alte Bahngleise wieder flott machen

Von: Andree Wächter

Niedersachsen will stillgelegte Bahngleise wieder reaktivieren. © Andree Wächter/Symbolbild

Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2030 will Niedersachsen mehr Menschen motivieren, die Bahn zu nutzen. Die Zahl der Nutzer soll sich verdoppeln.

Hannover – Klimaschutz ist deutlich mehr als der Bau von Windrädern und das Verbot von Autos mit Verbrennermotoren. Ein weiterer Baustein ist die individuelle Mobilität. Heißt: mehr Bahn und weniger Auto. Daher will die Landesregierung in Niedersachsen frühere Bahnstrecken wieder in Betrieb nehmen.

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen bringen am Donnerstag, 23. Februar, im Landtag einen entsprechenden Antrag ein. Worum es bei dem Thema geht und was es bewirken könnte.

Menschen in Niedersachsen sollen mehr Bahn fahren – was die Landesregierung vorhat

Was ist der Hintergrund des Anliegens? Deutlich mehr Menschen in Niedersachsen sollen nach dem Willen der Landesregierung Bahn fahren – dafür fehlen allerdings vielerorts Verbindungen. Besonders betroffen ist der ländliche Raum. SPD und Grüne wollen die Nutzung des Nahverkehrs deutlich ausbauen – bis 2030 sollen die Fahrgastzahlen doppelt so hoch sein wie heute.

Welche Bahnstrecken wurden in Niedersachsen zuletzt reaktiviert?

Laut Verkehrsministerium wurde 2018 die Strecke zwischen Einbeck-Mitte und Einbeck-Salzderhelden reaktiviert und 2019 die Verbindung zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus. Erstere ist allerdings nur wenige Kilometer lang. Zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus dauert die Zugfahrt rund eine halbe Stunde.

Welche Bahnstrecken könnten nun folgen?

Eine Strecke könnte laut der Deutschen Bahn (DB) Buchholz-Maschen-Hamburg-Harburg sein – diese wird bereits für den Güterverkehr genutzt. Hierzu seien bereits 2021 Pläne vorgestellt worden. Laut Fahrgastverband Pro Bahn befindet sich diese Strecke bereits in der Reaktivierung, wie auch die Verbindungen Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Fredenberg sowie Bad Bentheim-Coevorden (Niederlande). Wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird, ist noch völlig offen.

Weitere neun Strecken könnten laut Verband für eine Wiederinbetriebnahme in Betracht kommen, dazu zählen etwa Verbindungen zwischen Rinteln und Stadthagen oder die Route Lüneburg-Amelinghausen-Soltau.

Niedersachsen will alte Bahngleise reaktivieren

Was sind die nächsten Schritte? In Niedersachsen soll ein sogenannter Lenkungskreis gebildet werden. Dieser soll laut Antrag etwa aus Landtagsabgeordneten, Mitgliedern des Nahverkehrsbündnisses oder Experten bestehen. Dieser Kreis soll ein Programm zur Reaktivierung von Bahnstrecken vorbereiten.

Danach folgen laut Deutscher Bahn weitere Untersuchungen oder Analysen, etwa Machbarkeitsstudien oder Analysen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Strecke. Sprich, ob genug Menschen eine Strecke nutzen würden, damit sich eine hohe Investition auch lohnt. Über die Streckenreaktivierungen entscheiden am Ende Bund, Länder sowie die Aufgabenträger des Nahverkehrs und die Deutsche Bahn.

Wie lange dauert so ein Prozess? Ein solches Verfahren nimmt mehrere Jahre in Anspruch. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Wiard Siebels, sagte kürzlich, dass im Laufe der Legislaturperiode bis 2027 möglichst auf weiteren reaktivierten Strecken wieder Züge rollen sollen.

Alte Bahngleise in Niedersachsen zu reaktivieren ist billiger als Neubau

Was kostet das? Das lässt sich nur schwer beantworten. Laut der Deutschen Bahn sind die Kosten unter anderem abhängig vom Zustand der Strecke. „Selbst wenn die Gleise verwittert sind oder teilweise abgebaut wurden, ist die Reaktivierung von Bahnstrecken in der Regel aber günstiger als ein kompletter Neubau, wenn etwa die Trassenflächen und Bahndämme noch vorhanden sind“, teilte ein Sprecher mit.

Weil in Dortmund alte Schienen reaktiviert werden, muss eine Brücke abgerissen werden. © Rainer Unkel/imago/Symbolbild

Wenn die ehemalige Strecke jedoch vollständig zurückgebaut oder sogar überbaut wurde, kämen die Maßnahmen einem Neubau gleich. Üblicherweise würden die Kosten für reaktivierte Strecken zwischen rund einer Million und etwa zehn Millionen Euro pro Kilometer liegen. Das Verkehrsministerium fordert vom Bund generell mehr Geld, um Verkehrsleistungen verbessern und aufstocken zu können.

Pro Bahn fordert schnelle Reaktivierung von Bahnstrecken in Niedersachsen

Was sagen Verbände und Oppositionsfraktionen? Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert mehr Tempo von der Politik. Mindestens eine Strecke müsse pro Jahr reaktiviert werden. Der Verband rechnet mit Protesten gegen mögliche Vorhaben. Oft gehe es den Bürgerinitiativen dabei nur um eigene Interessen wie den Wert des Grundstücks, kritisierte der Verband.

CDU-Verkehrspolitiker Jörn Schepelmann begrüßte den Antrag. Für ihn sei ein Mix der Verkehrsträger wichtig. „Gerade für den ländlichen Raum sehen wir im Instrument der Reaktivierung von Bahnstrecken großes Potenzial, um strukturelle Verbesserungen der Regionen Niedersachsens zu fördern.“