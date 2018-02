Wildschweine und Nutrias im Fadenkreuz der Jäger

Angst vor der Schweinepest

Hannover - Die Jagd auf Wildschweine ist wegen der Afrikanischen Schweinepest derzeit ausgesprochen wichtig. Die Jäger in Niedersachsen haben so viele Tiere geschossen wie seit Jahren nicht. Auch Nutrias wurden verstärkt erlegt - sie richten oft große Schäden an.