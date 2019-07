Hitzerekord in Niedersachsen geknackt: 39,1 Grad im Emsland gemessen

Es bleibt heiß in Niedersachsen. Der Deutsche Wetterdienst meldet einen neuen Hitzerekord für Niedersachsen. Am Mittwoch wurden in Lingen 39,1 Grad gemessen.

Hochdruckgebiet bringt sehr warme Luft nach Niedersachsen

Bis zu 39 Grad am Donnerstag und Freitag möglich

möglich Der Hitzerekord in Niedersachsen ist in Lingen geknackt worden

Update Donnerstag, 25. Juli, 10.30 Uhr: Hitzerekord geknackt

In Niedersachsen ist am Mittwoch wohl ein Hitzerekord erreicht worden: 39,1 Grad wurden in der Messstation in Lingen im Emsland gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Basis vorläufiger Messungen mitteilte.

Die bis dahin höchste Temperatur in Niedersachsen seit Beginn der Aufzeichnungen war am 9. August 1992 an der Wetterstation in Unterlüß im Landkreis Celle gemessen worden - damals waren es 38,6 Grad.

Der Rekord für Bremen stammt mit 37,6 Grad vom selben Tag - er wurde am Mittwoch nicht gebrochen.

Neuer Hitzerekord kann gebrochen werden

Es sei möglich, dass es bereits am Donnerstag wieder einen Hitzerekord für Niedersachsen geben werde, sagte der Sprecher. „Prädestiniert ist dafür wieder die Station in Lingen - dort rechnen wir mit gut 39 Grad, vielleicht auch einen Ticken mehr.“ An den Küsten rechnet der Wetterdienst mit Höchstwerten um die 30 Grad.

Auch bundesweit ist am Mittwoch der Hitzerekord geknackt worden, und zwar in Nordrhein-Westfalen.

Update Mittwoch, 24. Juli, 10 Uhr: Hitzewarnung

Der Deutsche Wetterdienst hat für Niedersachsen am Mittwoch eine Hitzewarnung ausgegeben. Zwischen 11 und 19 Uhr wird vor einer starken Wärmebelastung gewarnt. Insbesondere alte und pflegebedürftige Menschen seien extrem belastet.

Am Mittwoch werden Spitzentemperaturen von bis zu 34 Grad entlang der Elbe, bis zu 36 Grad im Raum Göttingen und bis zu 38 Grad im Raum Osnabrück erwartet.

Alte Menschen und Kinder sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums von der Hitze besonders gefährdet. „Sie bemerken einen Hitzestau oder Flüssigkeitsmangel häufig nicht rechtzeitig“, sagte Staatssekretär Heiger Scholz. Hitzschlag oder Sonnenstich drohten.

Ein Hitzschlag entsteht nach Angaben des Ministeriums, wenn der Körper mehr Wärme aufnimmt als er abgeben kann. So gerate die Körpertemperatur außer Kontrolle und steige rasch an. Ein Sonnenstich entstehe durch längere direkte Sonneneinstrahlung auf den ungeschützten Kopf. Besonders gefährdet seien Kleinkinder.

+ Eine Hitzewelle kommt auf Niedersachsen zu. Selbst die Temperaturrekorde wackeln in dieser Woche. © dpa/Julian Stratenschulte Problematisch sind die Temperaturen auch für Tiere. Egal ob Hund, Pferd oder Kuh: Besitzer sollten laut Landwirtschaftsministerium auf Schatten und Wasser achten.

Update Dienstag, 23. Juli, 16.30 Uhr: Hohe Waldbrandgefahr

Weil es ziemlich trocken ist, steigt die Waldbrandgefahr - mancherorts wird laut DWD die höchste Warnstufe 5 erreicht. Rauchen und Feuer sind in den Wäldern verboten. Autos sollten nicht über trockenem Gras abgestellt werden. Im Landkreis Hildesheim brannte am Montag ein Weizenfeld - rund zwölf Hektar sind zerstört.

Update Dienstag, 23. Juli: Möglicher Rekord in Niedersachsen

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich in den nächsten Tagen auf heißeres Wetter einstellen. Am Donnerstag wird mit vorhergesagten Temperaturen von stellenweise rund 39 Grad vermutlich sogar der niedersächsische Temperaturrekord von 36,9 Grad Celsius geknackt werden, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte. Dieser war im Juni im Kreis Celle aufgestellt worden und hatte den alten Rekord von 1947 abgelöst.

+ Die Nordsee, hier in Harlesiel, verspricht Abkühlung bei diesen Temperaturen. © dpa/Mohssen Assanimoghaddam Schon am Dienstag klettern die Temperaturen in Niedersachsen auf bis zu 32 Grad im Emsland und 33 Grad im Weserbergland. Am Mittwoch werden Spitzentemperaturen von bis zu 34 Grad entlang der Elbe, bis zu 36 Grad im Raum Göttingen und bis zu 38 Grad im Raum Osnabrück erwartet. Bei einer Maximaltemperatur von rund 30 Grad wird es an den niedersächsischen Küsten und auf den Inseln noch am kühlsten. Die extreme Hitze werde aber zum Wochenende zunächst vorüber sein, erklärte ein DWD-Meteorologe am Montag.

Wer bei der Hitze Abkühlung sucht, findet sie in den Freibädern und Badeseen in der Region.

Erstmeldung, 22. Juli: Hitze in Niedersachsen erwartet

Göttingen - In den kommenden Tagen wird es in Niedersachsen voraussichtlich immer heißer. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass die Temperaturen bis knapp unter die 40-Grad-Marke steigen.

Siemens hat derweil den Blitz-Atlas 2018 veröffentlicht. Für besonders ängstliche Menschen empfiehlt sich demnach der Aufenthalt im Kreis Lüchow-Dannenberg - dort gab es 2018 besonders wenig Blitzeinschläge.

Temperaturen in Niedersachsen steigen ab Dienstag an

Unter Hochdruckeinfluss fließe von Südwesten sehr warme und trockene Luft nach Niedersachsen, sagte ein Sprecher. „Am Dienstag liegen die Höchstwerte um 28 Grad.“

Am Mittwoch seien im Süden des Landes dann schon bis zu 35 Grad zu erwarten. Und am Donnerstag und Freitag müsse sogar mit maximal 39 Grad gerechnet werden. Selbst in den höheren Lagen des Harzes werde das Thermometer auf 32 bis 35 Grad steigen, sagte der DWD-Sprecher.

Lesen Sie auch: Achtung Hitzewelle: Mit diesen Tipps sparen Sie hunderte Euro

Unsere Umfrage: Wie kühlt ihr euch ab?

Bis zu 30 Grad an der Nordseeküste möglich

+ Am Zwischenahner Meer wird es etwas kühler als im Süden Niedersachsens. © dpa/Mohssen Assanimoghaddam An der Küste dagegen bleibe es voraussichtlich etwas kühler. Dort könne es Donnerstag und Freitag allerdings auch knapp 30 Grad warm werden. Vorerst sei nicht mit Niederschlag zu rechnen, prognostiziert der DWD.

„Ab Freitag wird aber ein kleiner Tiefausläufer durchziehen“, sagte der Sprecher. Im äußersten Westen Niedersachsens könne es deshalb dann einige wenige Schauer geben.

Lesen Sie auch: Hitzefrei auf der Arbeit - ab dieser Gradzahl dürfen Sie heimgehen

Extreme Hitze verabschiedet sich zum Wochenende

Am Wochenende werde es dann vermutlich ganz vereinzelt auch in anderen Landesteilen regnen. Die extreme Hitze werde zum Wochenende vorüber sein. „Ab dann pendelt es sich vorläufig bei etwa 28 bis 30 Grad ein“, sagte der Sprecher. Wie sich die Wetterlage danach entwickeln werde, sei noch offen.

dpa/jdw

Zur aktuellen Wettervorhersage