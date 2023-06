„Starkregen verliert an Intensität“, dann weitere Gewitter: Das Wetter in Niedersachsen am Wochenende

Von: Marcel Prigge

Teilen

Nach dem Starkregen und dem Unwetter, soll sich die Lage des Niedersachsen-Wetters etwas beruhigen. Jedoch sind bereits weitere Gewitter angekündigt.

Hannover/Bremen – Ist nach dem Unwetter vor dem Unwetter? Viele Menschen fragen sich nach den kürzlichen Starkregenfällen, wie das Wetter in Niedersachsen wohl in den kommenden Tagen aussehen wird. Kommt es wieder zum Unwetter-Chaos mit gesperrten Autobahnen und Bahnverbindungen? Oder wird es doch wieder so sonnig, wie in den vergangenen Wochen?

Das Niedersachsen-Wetter zum Wochenende: „Starkregen verliert an Intensität“

Das Niedersachsen-Wetter hat sich von Donnerstag auf Freitag, 23. Juni 2023, von seiner schlimmen Seite gezeigt. Es hieß: Land unter – in Niedersachsen und Bremen gingen zahlreiche Notrufe ein, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Es mussten Keller ausgepumpt, Straßenzüge geräumt und umgeknickte Bäume weggeschafft werden. Wie lange die Aufräumarbeiten anhalten, ist derzeit unklar. Viele Menschen im Norden blicken nun jedoch sorgenvoll in den Himmel und fragen sich: Kommt da noch was runter? Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint das Schlimmste tatsächlich vorbei zu sein.

Wetter-Vorhersage für den Norden: Mehrere Frontensysteme sollen den Niedersachsen noch passieren

Wie die Meteorologen mitteilen, ziehe das Tief von Mitteldeutschland bis zum Freitagabend hin in Richtung Polen. Aber wie wird das Wetter in Niedersachsen? Bei dem Durchzug sollen noch einige Frotensysteme auf ihren Weg nach Osten den Norden passieren. Mit nordwestlicher Strömung wehe dann kühlere und trockenere Luft heran, die zunehmend unter Hochdruckeinfluss gerät.

Das Unwetter und der Starkregen hat im Norden deutliche Spuren hinterlassen. Aber wie wird das Niedersachsen-Wetter in den kommenden Tagen? Der DWD prognostiziert erst Besserung, dann erneute Gewitter. © Imago

Das Starkregengebiet erstreckt sich am Freitag noch von der Weser bis Sachsen-Anhalt. „Es verliert deutlich an Intensität und zieht ostwärts ab“, berichten die Experten. 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter über mehrere Stunden seien dennoch möglich.

Auch in der kommenden Woche Gewitter im Norden: Erst Hitze, dann Blitze

Zum Abend hin soll das Gröbste dann aber auch über Norddeutschland hinweggezogen sein. Das Niedersachsen-Wetter soll sich also bessern: Das zeigt auch die Nacht zu Samstag, 24. Juni. Diese zeigt sich gering bewölkt oder klar – auf jeden Fall niederschlagsfrei, so der DWD. Bis zu 14 Grad werden erreicht. Tagsüber soll der Samstag bis zu 22 Grad bieten. Es wird heiter bis wolkig bei einem schwachen Nordwestwind.

Und auch der Sonntag zeigt sich dann wieder von seiner sommerlicheren Seite. Nach Angaben der Meteorologen sollen die Höchsttemperaturen im Binnenland sogar zwischen 27 und 30 Grad betragen. Jedoch soll der Trend nicht unbedingt anhalten. Für den Montag erwarten die Wetter-Experten für Niedersachsen wieder einen „Durchzug von starken Gewittern“. Wie schlimm diese Unwetter werden, bleibt noch abzuwarten.