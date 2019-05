Niedersachsen investiert 62 Millionen Euro in Hochwasserschutz

Der Schutz vor Hochwasser wird in Niedersachsen immer wichtiger. Zuletzt gab es 2017 beträchtliche Überschwemmungen. Umweltminister Olaf Lies gab nun aktuelle Zahlen bekannt.

Hannover - Angesichts zunehmender Wetterextreme investiert Niedersachsen rund 62 Millionen Euro in den Hochwasserschutz. „In den nächsten Jahrzehnten müssen wir enorme Mittel für die Klima-Anpassungen aufwenden, um die Menschen und ihr Hab und Gut für den Klimawandel zu rüsten“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch in Hannover.

Dies machten nicht zuletzt die Hochwasser im Jahr 2017, die Trockenperiode des vergangenen Jahres und auch die aktuelle Wetterlage deutlich. Der Minister erneuerte seine Forderung nach einem Klimafonds, aus dem auch Projekte zum Hochwasser- und Küstenschutz finanziert werden könnten, ohne dass Einsparungen an anderer Stelle nötig seien.

Aktuell fließen in Niedersachsen nach Angaben des Umweltministeriums rund 35,5 Millionen Euro aus dem Bau- und Finanzierungsprogramm Hochwasserschutz, die vorwiegend aus Mitteln des Bundes und der Europäischen Union stammen. Mit diesem Geld werden in diesem Jahr 126 Projekte gefördert, von denen 90 bereits liefen. Dabei gehe es unter anderem um die Instandsetzung und Erweiterung von Schöpfwerken.

Weitere 27 Millionen Euro kommen aus einem Sondervermögen für den Kommunalen Hochwasserschutz. Sie gehen den Angaben zufolge etwa in Hochwasserschutz-Projekte an der Innerste im nördlichen Harzvorland sowie an der obere Leine. Zudem würden unter anderem Dämme an der Hase erneuert und die Deichsicherheit an der Jeetzel wieder hergestellt.

epd

Rubriklistenbild: © Bodo Marks/dpa