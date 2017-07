Niedersachsen lässt 18 Parteien zur Bundestagswahl zu

Entscheidung des Wahlausschusses

Bevor eine Partei sich Hoffnung machen darf, in Berlin an der Bundespolitik mitzufeilen, muss der Wahlausschuss - im Bild Landeswahlleiterin Ulrike Sachs - sie zulassen.

Hannover - Für die Bundestagswahl am 24. September sind in Niedersachsen 18 Parteien mit ihren Landeslisten zugelassen. Das beschloss der Landeswahlausschuss am Freitag in Hannover.