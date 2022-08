Wahl-O-Mat zur Niedersachsen-Wahl 2022: Termin und Funktion - alle Infos

Ab Anfang September wird es den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Niedersachsen geben. © S. Steinach/Imago

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Erfahren Sie hier alles, was Sie zum Wahl-O-Mat wissen müssen.

Hannover – In Niedersachsen wird am 9. Oktober 2022 ein neuer Landtag gewählt. Rund acht Millionen Menschen können hierbei von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und ihre Stimme abgeben. Dabei verfügen die Wähler über je zwei Stimmen: die Erst- und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat und mit der Zweitstimme die Landesliste in Niedersachsen gewählt. Wer den Gang zur Wahlurne nicht antreten will, kann bei der Landtagswahl in Niedersachsen auch per Briefwahl abstimmen.

Niedersachsen-Wahl 2022: Ab wann steht der Wahl-O-Mat als Orientierungshilfe zur Verfügung?

Um unentschlossenen Bürgern in Niedersachsen eine Orientierungshilfe zu ermöglichen, hat die Bundeszentrale für politische Bildung auch für die diesjährige Landtagswahl in Niedersachsen eine Veröffentlichung des Wahl-O-Mats geplant. Konkret soll das Tool ab dem 8. September zur Verfügung stehen und kann auch hier in diesem Artikel genutzt werden.

Im Wahl-O-Mat werden mehrere politische Thesen genannt, auf die die meisten Parteien mit einer Antwort reagieren. Auf diese Thesen können Nutzer mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ reagieren. Insgesamt treten 14 Parteien zur Wahl an.

Niedersachsen-Wahl 2022: Insgesamt 14 Parteien treten in Niedersachsen an

Nach Antworten auf alle Thesen des Wahl-O-Mats wird errechnet, wie groß die Übereinstimmung mit den Antworten der Parteien ist. Dabei können einzelne Thesen von den Nutzern besonders gewichtet werden. Auf diese Weise können Antworten doppelte Bedeutung gewinnen. Anschließend lassen sich die eigenen Antworten mit denen der Parteien vergleichen.

Bei dem Wahl-O-Mat handelt es sich um ein interaktives Tool, das als Entscheidungshilfe gedacht ist. Es wird von der „Bundeszentrale für politische Bildung“ für Landtags-, Bundestags- und Europawahlen zur Verfügung gestellt.

Mithilfe des Tools ist es möglich, die eigenen politischen Standpunkte mit den programmatischen Punkten der Parteien abzugleichen. Allerdings gibt der Wahl-O-Mat keine Empfehlung für eine Wahlentscheidung ab, sondern soll lediglich als Orientierungshilfe dienen. (Joshua Schößler)