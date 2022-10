Niedersachsen-Wahl: Wann gibt es heute die ersten Ergebnisse – und das Endergebnis?

Von: Xenia Pfeifer

Teilen

Die Niedersachsen-Wahl 2022 lockt die Wahlberechtigten in die Wahllokale. Wer wird das Rennen machen und wann gibt es ersten Ergebnisse? Hier erfahren sie es.

Hannover – Die Niedersachsen-Wahl 2022 findet nach fünf Jahren nun am 9. Oktober wieder statt. Von 8 bis 18 Uhr können die Bürger und Bürgerinnen Niedersachsens ihre Stimme für ihre Partei abgegeben und einen neuen Ministerpräsidenten oder eine neue Ministerpräsidentin wählen. Nach den aktuellen Wahlprognosen der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF (Stand 07.10.2022) führt die SPD mit dem derzeitigen Amtsinhaber Stephan Weil, dicht gefolgt von der CDU mit Bernd Althusmann.

SPD: 33 Prozent

CDU: 28 Prozent

Grüne: 16 Prozent

AfD: 10 Prozent

FDP: 5 Prozent

Linke: 3,5 Prozent

Andere: 4,5 Prozent

Zudem treten von den anderen Parteien Julia Willie Hamburg und Christian Meyer von den Grünen als Spitzen-Duo an, von der FDP Stefan Birkner und von der AFD Stefan Marzischewski-Drewes als Spitzenkandidaten an. Welche Partei mit wie vielen Sitzen den Einzug in den Landtag schafft, können die Wahlberechtigten entweder vorher per Briefwahl oder persönlich am Wahlsonntag entscheiden.

Niedersachsen-Wahl 2022: Wann gibt es die ersten Ergebnisse?

Nach dem Schließen der Wahllokale müssen sich alle noch ein wenig gedulden, bevor es das endgültige Ergebnis gibt. Es wird jedoch die erste Prognose direkt ab 18 Uhr bekannt gegeben, die aus Umfragen vor den Wahllokalen entsteht. Erfahrungsgemäß folgt die erste offizielle Hochrechnung, die auf den schon gezählten Stimmzettel beruht, um 18.30 Uhr und gibt schon einen ersten Hinweis auf den Wahlausgang.

Wer macht bei der Niedersachsen-Wahl 2022 das Rennen? (Archivbild) © Frankenberg/Stratenschulte/dpa

Mit der Auszählung der ersten Stimmen wird direkt nach der Schließung der Wahllokale begonnen. Im Laufe des Abends stellen die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer immer mehr Zwischenresultate fest, durch die sich eine immer deutlichere Tendenz abzeichnet.

Wann gibt es das endgültige Wahlergebnis?

Bis zum späten Abend oder in der Nacht zum Montag werden die Stimmen ausgezählt. Nach dem Zählen in den Wahllokalen werden die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise an den Landesausschuss übermittelt. Dort werden sie ein letztes Mal geprüft und erst danach kann das endgültige Wahlergebnis mitgeteilt werden. Es wird nicht nur der neue Ministerpräsident oder die neue Ministerpräsidentin bekannt gegeben, sondern auch die Anzahl der Sitze der einzelnen Parteien.

In der letzten Wahlperiode 2017 stand das Wahlergebnis um 23.15 Uhr fest. Stephan Weil hatte damals gewonnen und wurde das zweite Mal Niedersachsens Ministerpräsident. Auf kreiszeitung.de finden Sie am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte. Die gesamte Wahl kann live im Fernsehen und im Livestream verfolgt werden. Weiter gibt es alle News im aktuellen Wahl-Ticker sowie die ersten Ergebnisse und Prognosen im Ergebnis-Ticker. (Xenia Pfeifer)