Corona-Virus: Sofort verschärfte Maskenpflicht in Niedersachsen und Bremen

Medizinische Masken verbindlich vorgeschrieben

+ © dpa In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr gilt ab XxX eine verschärfte Maskenpflicht: Mindestens medizinische Masken, sogenannte Op-Masken - müssen getragen werden. Symbolfoto: dpa © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Maria Sandig schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Maskenpflicht in Niedersachsen und Bremen verschärft sich: In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften sind medizinische Masken nun verbindlich vorgeschrieben. Fahrgäste und Kunden müssen also mindestens sogenannte OP-Masken tragen. Stoff- und Behelfsmasken oder Schals reichen nicht mehr aus.