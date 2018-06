Niedersachsen sucht weiter Lehrkräfte

Hannover - Die Suche nach Lehrern stellt Niedersachsen weiter vor große Herausforderungen. Auf viele ausgeschriebene Stellen gibt es keine Bewerbungen, wie eine Antwort des Kultusministeriums auf eine FDP-Parlamentsanfrage zeigt.

Demnach meldete sich bei rund 400 Ausschreibungen in der ersten Auswahlrunde kein einziger Interessent. Knapp 1600 zum kommenden Schuljahr ausgeschriebene Stellen sind mittlerweile besetzt. Nach Angaben des Ministeriums zeigt sich, dass Lehrkräfte besonders an Universitätsstädten interessiert sind. Für Schulen an vermeintlich weniger attraktiven Orten sei es mitunter deutlich schwieriger, Lehrer zu finden.

Um die Unterrichtsversorgung landesweit sicherzustellen, seien daher Abordnungen und Versetzungen nötig. Über die Antwort des Ministeriums hatte zunächst die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet.

