Land plant Geld und Stellen für Katastrophenschutz, Verfassungsschutz und Polizei

+ © dpa Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, v.l.), Reinhold Hilbers (CDU), Finanzministe, Bernd Althusmann (CDU), Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, und Barbara Havliza (CDU), Justizministerin, diskutierten bei der Landtagssitzung den Haushalt. © dpa

Hannover - Der Katastrophenschutz in Niedersachsen wird neu geordnet. Das Innenministerium übernimmt ab dem 1. Januar 2019 bei Unfällen in nuklearen Anlagen die zentrale Leitung der Katastrophenbekämpfung, kündigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Haushaltsdebatte am Dienstag im Landtag an.