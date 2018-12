Ministerpräsident Weil zu Polizeigesetz und Terror: „Wir müssen uns vorbereiten“

Hannover - Die Kita-Gebühr ist abgeschafft, ein neuer Feiertag eingeführt: Im ersten Jahr der Koalition von SPD und CDU hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil viel geschafft. Doch seine Partei kommt aus der Misere nicht raus. Welche Tipps hat er?

Ein Jahr ist vorbei, vier Jahre liegen noch vor ihm: Pragmatisch und relativ geräuschlos führt Stephan Weil seine Koalition aus SPD und CDU. Die große Koalition in Niedersachsen bildet damit einen klaren Kontrast zu den Groko-Dauerquerelen in Berlin.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erläutert Weil, welche Themen die Landesregierung im kommenden Jahr angehen muss, wie die Bundes-SPD aus ihrer Misere finden könnte, welche Zukunftspläne er selbst hat - und ob er Burgherr werden will.

Der geplante Erwerb der Marienburg durch die öffentliche Hand ist umstritten. Saniert sich da nicht eine adlige Familie auf Kosten der Steuerzahler?

Stephan Weil: Das Land wird diese Burg nicht kaufen, und uns geht es auch nicht darum, dem Haus Hannover zu helfen. Unser Interesse ist, dass die Burg öffentlich zugänglich bleibt. Sie ist eine der Sehenswürdigkeiten in Niedersachsen, die Zahl von 200.000 Besuchern pro Jahr spricht für sich.

+ Soll sich das Land Niedersachsen an Schloss Marienburg beteiligen? Die Politik diskutiert gerade darüber. © dpa Nachdem der Bund angekündigt hat, sich mit 13,5 Millionen an der Sanierung beteiligen zu wollen, steht auch das Land vor der Frage einer Beteiligung. Das können wir uns vorstellen, wenn das Konzept steht. Jetzt hat es neue Fragezeichen gegeben durch die Intervention von Ernst August dem Älteren. Wir müssen als Land Wert darauf legen, dass an dieser Stelle Klarheit geschaffen wird.

Klarheit muss auch im Schulbereich geschaffen werden, denn in Niedersachsen fehlen besonders Grund-, Haupt- und Realschullehrer. Wann wollen Sie diese Lehrer besser bezahlen?

Weil: Wir setzen uns mit dieser Frage sehr ernsthaft auseinander. Anlass ist, dass nach einer Reform der Ausbildung die Grundschullehrer genauso lange studieren wie die Gymnasiallehrer. Und von diesem Sachverhalt aus prüfen wir derzeit sehr intensiv, was unser Vorschlag sein wird. Im Laufe des Jahres werden wir uns als Landesregierung in dieser Frage positionieren. Das ist kein ganz triviales Thema, weil wir die rechtlichen Vorgaben und die finanziellen Möglichkeiten im Blick haben müssen.

Eine weitere Baustelle ist das neue Polizeigesetz. Wann wird es denn nun endlich verabschiedet?

+ Rund 2.000 Teilnehmer demonstrierten in Hannover gegen das geplante Polizeigesetz. © dpa Weil: Irgendwann im ersten Drittel des Jahres 2019. Es geht um Grundrechtseingriffe, und die müssen gründlich geprüft werden. Nach der IS-Niederlage in Syrien wissen wir, dass etwa 60 Menschen in ihre niedersächsische Heimat zurückgekehrt sind, die gewaltbereit und gewalterfahren sind und ihrer Einstellung überhaupt nicht abgeschworen haben. Wir müssen uns vorbereiten.

Sie haben einmal gesagt, man muss den Rechtsstaat nicht nur gegen Terroristen verteidigen. Wie passt das zu dem geplanten Polizeigesetz mit langer Gewahrsamshaft für Gefährder?

Weil: Es geht um Konstellationen, wo Terrorakte drohen. Das haben viele Kritiker bei ihrem Protest noch nicht eingeordnet. Anders als etwa in Bayern geht es uns nicht darum, die Polizei flächendeckend mit breiteren Eingriffsermächtigungen auszustatten. Wir konzentrieren uns auf besonders schwerwiegende Sachverhalte, bei denen viele Menschen Opfer sein könnten.

Und da haben wir in Niedersachsen unsere Erfahrungen, wenn ich etwa an die Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland - Niederlande im Herbst 2015 denke. Ich habe Respekt vor allen rechtsstaatlichen Bedenken, und wir werden sicherlich im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch noch einmal vertieft in die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit einsteigen, aber ich bitte auch, dass man sich ernsthaft mit der Gefährdungsanalyse auseinandersetzt.

Lassen Sie uns über ihre Partei reden, die SPD. Wie erklären Sie den SPD-Popularitätsverlust auf Bundesebene?

Weil: Derzeit fehlt der SPD ein klares politisches Profil. Wir brauchen in der SPD eine strategische Diskussion, an deren Ende Entscheidungen über unsere Schwerpunkte stehen müssen. Was sind unsere wichtigsten Themen? Was sind unsere wichtigsten Vorhaben? Diese Vorhaben müssen dann auch konsequent kommuniziert werden.

Diese Forderung wurde schon nach der Ablösung von Martin Schulz gestellt. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?

Weil: In Berlin war es ein schwieriges politisches Jahr. Durch die Schwierigkeiten der Regierungsarbeit ist möglicherweise die notwendige strategische Diskussion nicht intensiv genug geführt worden, das kann aber nicht so bleiben. Von der SPD wird mehr erwartet als konstruktive gute Regierungsarbeit.

Umfragen zeigen, dass Andrea Nahles bei vielen Menschen Abwehrreflexe auslöst. Ist sie die Richtige für den Parteivorsitz?

Weil: Ich rate der SPD nicht zu Personaldiskussionen. Das ist nach allen unseren Erfahrungen nicht der Schlüssel für eine bessere Zukunft.

Bleiben Sie bei Ihrem Wort, dass Sie in Hannover bleiben und nicht den SPD-Parteivorsitz übernehmen wollen?

Weil: Ich bin und bleibe ein ausgesprochen zufriedener Ministerpräsident und Landesvorsitzender eines außerordentlich erfolgreichen Landesverbandes der SPD. Ich übernehme gerne Mitverantwortung in Berlin, aber ich habe nicht die Absicht, mich zu verändern.

Im kommenden Jahr wird in Bremen gewählt. Fürchten Sie nicht, dass die rote Hochburg verloren geht?

Weil: Mit Bremen haben wir eine sehr gut in der Bevölkerung verankerte SPD - ich bin guten Mutes, dass die Bremer am Tag der Landtagswahl sehr wohl wissen, was sie an ihrer SPD haben.

Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern?

Weil: Das ist eine ganz entspannte, gute Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass sich Bremen von Niedersachsen nicht umzingelt, sondern umarmt fühlt.

Sie sind gerade 60 Jahre alt geworden. Sie sieht ihre weitere Lebensplanung aus?

Weil: Sehr positiv. Ebenso wie in den ersten 60 Jahren freue ich mich auf die Zukunft und lasse sie getrost auf mich zukommen.

ZUR PERSON: Stephan Weil (60) ist seit 2013 niedersächsischer Ministerpräsident. Der Jurist war zuvor Oberbürgermeister von Hannover. Seit der Landtagswahl im Oktober 2017 führt er eine große Koalition aus SPD und CDU.

Interview von Doris Heimann und Ralf Krüger, dpa.