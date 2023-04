Auszeichnung von Michelin 2023: Neues Zwei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Für exzellentes Essen ausgezeichnet: Bei der diesjährigen Verleihung der Michelin-Sterne konnte auch Niedersachsen glänzen. Gleich mehrere Restaurants konnten die begehrten Preise ergattern. (kreiszeitung.de-Montage / Archivbild) © Imago/Marcus Brandt/dpa

Das Michelin-Magazin hat am Dienstag wieder die besten Restaurants Deutschlands gekürt. Mit bei der Verteilung der Sterne waren auch Restaurants aus Niedersachsen. Jetzt gibt es ein neues Zwei-Sterne-Restaurant.

Hannover – Niedersachsen hat ein neues Zwei-Sterne-Restaurant: Das „Votum“ in Hannover mit Benjamin Gallein als Chef am Herd hat sich von einem auf zwei Sterne steigern können. Das ist auf der Sterne-Verleihung von Michelin in Karlsruhe am Dienstag, 4. April 2023, herausgekommen. Weiterhin zwei Sterne hat für 2023 das Restaurant „Jante“, ebenfalls in Hannover. Und auch ein Drei-Sterne-Restaurant hat das Bundesland weiterhin zu bieten, nämlich das „Aqua“ in Wolfsburg.

Michelin verteilt Sterne: Das sind die besten Restaurants in Niedersachsen

Neu mit einem Stern geehrt wurde das Restaurant „IKO“ in Osnabrück. Insgesamt werden in Niedersachsen acht Restaurants mit einem Stern aufgelistet. Verliehen wurden auch Auszeichnungen für besondere Leistungen der Restaurant-Teams – und das auch in Niedersachsen: Der „Service Award“ ging an Mona Schrader aus dem Zwei-Sterne-Restaurant „Jante“.

Mit mehreren Sternen ausgezeichnet worden, sind in der Vergangenheit die fünf besten Restaurants in Niedersachsen. Der erste Platz des Online-Rankings ist sogar laut Kritiker-Bewertungen das beste Lokal Deutschlands. Aber auch im Land Bremen können Gourmetbegeisterte richtig gut Essen gehen. Die fünf besten Restaurants sind auf Bremen und Bremerhaven aufgeteilt.

So viele wie noch nie: Michelin vergibt 2023 in Deutschland insgesamt 334 Sterne

Bundesweit wurden dieses Mal 334 Sterne vergeben – so viele wie nie. In Deutschland gibt es nun zehn Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.

Um Spitzenkoch zu werden, brauche es gewisse Voraussetzungen, sagte Ralf Flinkenflügel, Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz: „Man muss neugierig sein und ein bisschen verrückt – nach guten Produkten.“ Neben dem „Guide Michelin“ erscheint auch der Restaurantführer „Gault & Millau“ regelmäßig als wichtiger internationaler Gourmet-Ratgeber. Er vergibt 0 bis 20 Punkte für die Restaurants.

(Mit Material der dpa)