Innenminister Pistorius will neues Polizeigesetz in diesem Jahr

Bundesweite Lösung dauert noch

+ © dpa-avis Innenminister drängt auf ein neues Polizeigesetz für Niedersachsen. © dpa-avis

Hannover - Nicht nur Niedersachsen sondern auch andere Bundesländer arbeiten derzeit an neuen Polizeigesetzen. Ein gemeinsames Mustergesetz wäre hilfreich, so schnell am Ende aber nicht umsetzbar, meint Minister Pistorius. Er setzt deshalb auf eine zügige niedersächsische Lösung.