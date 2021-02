Impfung gegen das Coronavirus - Niedersachsen will durch Kurswechsel schneller impfen

Die Impfungen gegen das Coronavirus laufen auf Hochtouren. Regelmäßig gibt‘s neue Entwicklungen. Um den Überblick zu behalten, haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Seit dem 28. Januar werden Impftermine in Niedersachsen vergeben.

in vergeben. Am 1. Februar haben die ersten Impfzentren trotz Impfstoff-Lieferengpässen ihren Betrieb aufgenommen.

trotz ihren aufgenommen. Für die Impfung stehen mittlerweile drei verschiedene Impfstoffe zur Verfügung.

Update vom 10. Februar, 13.29 Uhr: Nachdem die Impfstoff-Lieferungen durch das Winterwetter sowohl am Montag, als auch Dienstag ausgefallen sind, sollen die fehlenden Impfdosen am heutigen Mittwoch nachgeliefert, an die Impfzentren weiterverteilt und die Impfkampagne zügig fortgesetzt werden, wie das Sozialministerium in Hannover mitteilte. Inzwischen sei in 86 Prozent der Alten- und Pflegeheime die Erstimpfung und in 46 Prozent die Zweitimpfung erfolgt. Entsprechend stehe zunehmend mehr Impfstoff für die über 80-Jährigen in den Zentren zur Verfügung.

Mit der am Mittwoch im oberhessischen Marburg gestarteten Produktion verspricht sich Niedersachsen perspektivisch mehr Biontech/Pfizer-Impfstoff, wie ein Sprecher des Ministeriums sagte. Die ersten dort hergestellten Impfstoffe werden voraussichtlich Anfang April ausgeliefert. Rund 205.000 Menschen befinden sich derzeit in Niedersachsen auf der Warteliste für eine Impfung. „Wir hoffen, dass die schnell abgebaut werden kann“, sagte der Sprecher. 187.553 Menschen hatten bis Dienstag eine Erstimpfung erhalten, 92.231 die Zweitimpfung, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht.

Leiter des Corona-Krisenstabs erklärt den Kurswechsel im Umgang mit knappen Impfstoffen

Update vom 10. Februar, 09.22 Uhr: Der Leiter des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, erklärte am Dienstag während einer Pressekonferenz den Kurswechsel im Umgang mit dem knappen Impfstoff. Anders als bisher legt das Land im Falle des Biontech-Impfstoffs nur noch ein Drittel, nicht mehr die Hälfte der Impfdosen, für die späteren Zweitimpfungen zurück. Damit werde das Land bei den Erstimpfungen schneller vorankommen. Möglich sei dies, da die neuen Lieferzusagen der Hersteller verlässlicher seien und andere Länder schon von Beginn an weniger Impfstoff zurückgelegt hätten. Gleichzeitig fielen am Dienstag aber wetterbedingt die Lieferungen für 20 Impfzentren aus.

+ Heiger Scholz (SPD), Leiter des Krisenstabes zur Corona-Pandemie des Landes Niedersachsen, erklärte in einer Pressekonferenz den Kurswechsel im Umgang mit dem knappen Impfstoff. © Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Bisher sind in Niedersachsen rund 273.000 Menschen gegen Covid-19 geimpft, das entspricht 3,4 Prozent der Bevölkerung. Darunter sind rund 89.000 Menschen, die schon die Zweitimpfung erhalten haben. Bei den Erstimpfungen belegt Niedersachsen damit im Verhältnis zur Einwohnerzahl den bundesweit letzten Platz, bei den Zweitimpfungen schneidet das Land etwas besser ab.

Vordränglern, die sich ohne Berechtigung bereits haben impfen lassen, warf Regierungssprecherin Anke Pörksen „ein unsolidarisches, verwerfliches Verhalten“ vor. Sollten sich diese Fälle wiederholen, werde man mit dem Bund darüber sprechen, ob künftig Bußgelder verhängt werden können, sagte sie. Der Krisenstab betonte, dass die Impfzentren klare Anweisungen hätten, wie mit Impfstoffresten verfahren werden solle: Sie sollen gemäß der Impfreihenfolge vor allem Senioren, aber auch medizinischem Personal angeboten werden. Das Land werde aber „nicht neben jede Impfstraße einen Polizisten oder einen Notar stellen“, sagte Krisenstabs-Leiter Scholz.

Wir werden nicht neben jede Impfstraße einen Polizisten oder Notar stellen.“

Update vom 9. Februar: Niedersachsen möchte bei den Erstimpfungen schneller vorankommen. Aus diesem Grund soll die Corona-Impfstrategie des Landes geändert werden, wie eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover nach einem Bericht der Braunschweiger Zeitung bestätigte. Dadurch, dass die Impfstoff-Lieferungen zuverlässiger werden, würde ab kommender Woche weniger Impfdosen für die Zweitimpfung zurückgehalten. Diese Reserve werde von 50 auf 33 Prozent des eingehenden Impfstoffs reduziert, kündigte die Sprecherin an. Bislang hat Niedersachsen im Vergleich zu den anderen Bundesländern, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts, die niedrigste Erstimpfungs-Quote. (dpa)

Leichte und asymptomatische Verläufe sprechen für Wirksamkeit des Impfstoffes

In dem Alten- und Pflegeheim im Kreis Osnabrück, in dem sich bereits geimpfte Bewohner mit der Coronavirus-Variante B 1.1.7 infiziert hatten, zeigt weiterhin keiner der Betroffenen schwere Krankheitssymptome. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Fall jedoch prüfen lassen. Er habe Robert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut um eine solche Prüfung gebeten.

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sieht die bislang ausbleibenden schweren Krankheitsverläufe als ein Zeichen dafür, dass der Impfstoff wirkt und die Betroffenen dem Virus nicht schutzlos ausgeliefert waren. Die Infektion trotz Impfung sei kein Warnsignal: „Das ist nicht besorgniserregend, sondern zeigt, dass die Impfung funktioniert.“ Der Bremer Virologe Andreas Dotzauer teilt diese Ansicht. Nach der ersten Impfung würden etwa zehn Tage vergehen, bis Antikörper nachgewiesen würden. Nach der zweiten Impfung brauche es noch mal Zeit, bis sich die besonders starken Antikörper gebildet hätten, sagte der Leiter des Laboratoriums für Virusforschung der Universität Bremen.

+ Bisher sind bei den infizierten Bewohnern des Alten- und Pflegeheims in Belm schwere Krankheitsverläufe ausgeblieben. Nach Aussage von Virologen und dem Hersteller spreche das für die Wirksamkeit des Impfstoffes. © Jonas Walzberg / picture alliance / dpa

Neben dem Schutz vor einer Infektion sei der Impfstoff auch darauf ausgelegt, die, die Symptomatik und Schwere des Krankheitsverlaufes drastisch zu reduzieren. Das sei in Belm nach bisherigem Stand offenbar der Fall, und das selbst bei der Virus-Variante. Alle Bewohner des Heims hatten am 25. Januar die zweite Impfung mit Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer erhalten. Biontech wies in einer Reaktion darauf hin, dass der Impfstoff sieben Tage nach der zweiten Impfung zu 95 Prozent vor der Erkrankung schütze. Dass alle positiv getesteten Bewohner asymptomatische oder leichte Verläufe haben, spreche nach aktuellem Kenntnisstand für die Impfung und die daraus folgenden positiven Effekte. (dpa)

Aktuell sind in Deutschland drei verschiedene Impfstoffe zugelassen

Ursprungsmeldung vom 8. Februar: Hannover - Die Impfungen in Niedersachsen laufen. Etliche Impfzentren sind in Betrieb und auch das Interesse ist hoch. Zum Thema Impfung gibt es neben dem aktuellen Stand zu den Lieferengpässen der Impfstoffe und der Entwicklung der Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz noch einiges anderes zu wissen. Welche Personengruppe berechtigt ist, Impftermine auszumachen, welche Impfstoffe es gibt und wie man zum Impfzentrum der Region Hannover kommt - ein Überblick.

Bundesland: Niedersachsen Landkreis: Region Hannover Einwohner: 536.925 (31. Dez. 2019) Stadtgliederung: 51 Stadtteile in 13 Stadtbezirken

In Deutschland sind aktuell drei verschiedene Impfstoffe zugelassen und werden verabreicht. Zuerst zugelassen wurde noch zum Ende des vergangenen Jahres der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Am 7. Januar folgte der Impfstoff von Moderna. Beide gehören zu den mRNA-Impfstoffen. Sie wirken so, dass der Körper dazu veranlasst wird, Antikörper zu bilden, indem man ihm Teile der Erbinformation des zu bekämpfenden Virus spritzt. Diese Teile sind harmlos, bewirken aber, dass der Körper mit der natürlichen Reaktion auf eine Infektion beginnt. Zuletzt wurde am 29. Januar der Impfstoff von Astrazeneca EU-weit zugelassen. Die Wirkung dieses Vektor-Impfstoffs erfolgt durch das Verabreichen des abgeschwächten und somit ebenfalls harmlosen Virus. Daraufreagiert der Körper mit Bildung des Immunschutzes. Eine erste Lieferung dieses neuzugelassenen Impfstoffes hat am vergangenen Sonntag auch Niedersachsen erreicht, wie eine Sprecherin des Sozial- und Gesundheitsministeriums in Hannover mitteilte.

+ Eine Person wird im Impfzentrum in den Emslandhallen von einem Notfallsanitäter des DRK mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus geimpft. © Friso Gentsch / picture alliance / dpa

In einem Alten- und Pflegeheim in Belm im Landkreis Osnabrück ist es nun zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Wie der Landkreis mitteilte, handele es sich um die Virus-Variante B 1.1.7. Die betroffenen Bewohner seien bereits am 25. Januar mit der zweiten Dosis der Impfung behandelt worden. Bisher gebe es nur asymptomatische oder leichte Verläufe der Erkrankung bei den Bewohnern, was eine positive Wirkung der Impfung sein könne, sagte der Pressesprecher des Landkreises Osnabrück, Burkhard Riepenhoff, mit Verweis auf Angaben des zuständigen Amtsarztes. Geimpft worden sei mit dem Produkt von Biontech/Pfizer. Wann sich die Bewohner genau infiziert haben, sei unklar. Es zeichne sich immer mehr ab, dass geimpfte Menschen nicht immun gegen das Coronavirus seien und es auch weitergeben könnten, sagte Brysch. Die Impfung könne aber hilfreich sein, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern.

Von Lieferengpässen zu steigender Verfügbarkeit verschiedener Impfstoffe

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder berieten kürzlich bei einem Impf-Gipfel über den Stand der Impfungen. Angesichts knapper Mengen, teils unsicherer Lieferungen und oft überlasteter Telefon-Hotlines für Impftermine hat sich massive Kritik aufgestaut. Länder und Kommunen fordern mehr Zuverlässigkeit bei Lieferangaben, damit die regionalen Impfzentren vor Ort besser planen können. Bei den Beratungen waren zudem Vertreter der Pharmabranche und der EU-Kommission dabei. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, er verstehe die große Erwartungshaltung. Realistisch sei aber, noch mit einigen Wochen Impfstoffknappheit zu rechnen. Es gelte, gemeinsam zu schauen, wo konkret etwa Beschaffung, Produktion und Terminvergabe verbessert werden können.

+ Neben dem Biontech-Impfstoff ist Moderna der zweite in der Europäischen Union zugelassene Corona-Impfstoff. © Mohssen Assanimoghaddam / picture alliance / dpa

Biontech/Pfizer hatte zwischendurch den Produktionsprozess umgestellt, um die Produktionsmenge zu erhöhen. Das führte jedoch dazu, dass für einige Woche weniger Impfstoff zu erwarten ist, als angekündigt. Die Impfstoff-Mengen sollen im Verlauf des Jahres aber auch insgesamt anwachsen. Das geht aus einer Übersicht des Gesundheitsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Nach 18,3 Millionen Impfdosen im laufenden ersten Quartal könnten demnach laut aktueller Schätzung im zweiten Quartal voraussichtlich 77,1 Millionen Dosen und im dritten Quartal 126,6 Millionen Dosen verschiedener Hersteller folgen.

Änderungen in der Impf-Verordnung mit der Zulassung des Impfstoffes von Astrazeneca

Mit der Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffes hat Gesundheitsminister Spahn Änderungen bei der Impf-Verordnung angekündigt. Hintergrund ist, dass der Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorerst nur Erwachsenen unter 65 Jahren gespritzt werden soll. „Im Grundsatz werden die Priorisierungsgruppen so bleiben, wie sie sind“, sagte der Minister. Eingefügt werden sollen aber Altersvorgaben.

+ Die erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffes ist am Wochenendende in Niedersachsen angekommen. © Valentina Petrova / picture alliance / dpa / AP

Das betrifft auch die laufenden Impfungen der Gruppe mit höchster Priorität - dazu gehören Menschen, die älter sind als 80 Jahre, Bewohner und Personal in Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal etwa in Intensivstationen. Sind diese Beschäftigten jünger als 65, sollen sie vorrangig mit Astrazeneca geimpft werden. Ab 65 soll man Anspruch auf Impfungen mit einem der beiden anderen Impfstoffe von Biontech und Moderna haben.

Wie Impftermine ausgemacht werden und wer sich für die Impfung melden kann

Seit dem 28. Januar werden in Niedersachsen Termine für die zwei notwendigen Impfungen gegen das Coronavirus vergeben. Doch nicht jeder bekommt bereits einen Termin. Das hat verschiedene Gründe. Zunächst gibt es die festgelegte Impf-Reihenfolge. Nachdem Bewohner von Alten- und Pflegeheimen durch mobile Teams ihren Impfung bereits bekommen haben, ist die nächste Gruppe an der Reihe. Die erste Personengruppe der Impfberechtigten sind die Menschen, die älter als 80 Jahre sind und noch zuhause wohnen. Impfberechtigte sollten einen Brief vom Sozialministerium bekommen haben, der ihnen das Impfangebot unterbreitet und das Vorgehen erklärt. Aber auch ohne dieses Schreiben ist die genannte Gruppe berechtigt, Termine zu vereinbaren.

+ In dieser Reihenfolge wird geimpft. © Staatskanzlei Niedersachsen

Vereinbart werden kann ein Termin entweder über die freigeschaltete Hotline oder ein Onlineportal. Das Sozialministerium teilte mit, dass für den Februar etwa 30.000 Impftermine vergeben werden können. Zudem werde wöchentlich neuer Impfstoff geliefert. Zum Start der Terminvergabe war sowohl die Hotline, als auch die Website überlastet. Am Tag der Freischaltung konnten rund 13.000 Termine vergeben werden. Gesundheitsministerin Carola Reimann hatte bereits an diesem Tag im Landtag um Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten gebeten. Die SPD-Politikerin sagte zu, dass dennoch jeder Impfberechtigte, der geimpft werden will, „in den nächsten Wochen“ auch einen Termin erhalten werde.

Der Ansturm sei enorm gewesen. Innerhalb der ersten Stunde nach Beginn der Terminvergabe hätten bereits 700.000 Menschen angerufen, sagte Reimann. Der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung sagte sie, dass es ihr „wirklich leid“ tue, dass Anrufende nicht durchgekommen seien und dadurch Unannehmlichkeiten hatten. Zu dem großen Andrang kamen zusätzlich technische Schwierigkeiten. Am ersten Tag habe es rund 8,9 Millionen Anrufversuche und 5,9 MIllionen Zugriffe auf das Onlineportal gegeben.

Zwei Wege zur Terminvereinbarung Telefonisch unter der Nummer 0800 99 88 665



Online über das Portal www.impfportal-niedersachsen.de

Wichtig zu wissen ist zudem, dass nicht nur ein Termin vereinbart wird. Wer sich impfen lassen möchte, bekommt zwei Termine. Erst mit der zweiten Spritze soll der Schutz wirken. Wer nicht direkt seine Termine erhält, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen. Termine gibt es dann, die Liste abarbeitend, sobald welche verfügbar sind. Die Impfung findet in einem regionalen Impfzentrum statt. Wer sich außerhalb des eigenen Landkreises impfen lassen möchte, kann dies bei der Terminvergabe angeben, teilt das Sozialministerium mit.

Die Anreise zum Impfzentrum der Stadt Hannover

In Niedersachsen gibt es nicht nur ein Impfzentrum. Für die Region Hannover ist eines auf dem Messegelände der Stadt eingerichtet. Um dorthin zu reisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die sich mit ein wenig Variation auch auf andere Impfzentren übertragen lassen. Um zum Messegelände der Stadt Hannover zu gelangen, können die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden. Die Stadtbahn Linie 8 fährt ab Hauptbahnhof. Von der Zielhaltestelle Messe Nord gibt es einen Shuttle-Bus, der die Besucher direkt zum Impfzentrum befördert.

Impfzentren Adresse Region Hannover Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover Landkreis Diepholz Krankenhaus, Marie-Hackfeld-Str. 6, 27211 Bassum Landkreis Verden Containerbau am Kreishaus, Lindhooper Straße 67a, Verden Landkreis Nienburg ehem. Schule, Weserweg 48, 31623 Drakenburg Landkreis Rotenburg ehem. Krankenhaus , Dr. Otto-Straße 2, 27404 Zeven Heidekreis Veranstaltungshalle, Soltauer Str. 39, 29683 Bad Fallingbostel Landkreis Oldenburg ehem. Verbrauchermarkt, Westring 7, 27793 Wildeshausen

Wer die Möglichkeit hat, kann auch das Fahrrad zur Anreise nutzen. Die Zufahrt auf das Messegelände mit Fahrrad oder Pkw ist über das Tor West 1 zum Impfzentrum möglich. Zugang zum Tor gibt es über die Karlsruher Straße. Um eine Parkmöglichkeit und den Eingang zum Impfzentrum zu finden, ist eine Beschilderung vorhanden. Um bis zu diesem Punkt zu finden, lässt sich ebenfalls der Beschilderung in der Stadt zum Messegelände folgen.

Die Impfung erfolgt nur nach Erhalt eines Termins. Die Einladung zu diesem muss zusammen mit einem gültigen Ausweis und, falls vorhanden, dem eigenen Impfpass vorgelegt werden. Beide vereinbarten Termine müssen eingehalten werden, um den vollen Impfschutz zu erhalten. Mit Material der dpa

Rubriklistenbild: © dpa/Alain Jocard