Niedersachsen wartet weiter auf Impfstoff gegen die Grippe

Während der mögliche Corona-Impfstoff derzeit eines der wichtigsten Gesprächsthemen ist, läuft die Grippe-Impfung bereits. Der Impfstoff-Nachschub, der für Mitte November angekündigt war, lässt jedoch weiter auf sich warten.

Niedersachsen wartet weiterhin auf den Nachschub des Grippe-Impfstoffs.

wartet weiterhin auf den Nachschub des Es gibt das Missverständnis , dass die Grippe-Impfung gegen das Coronavirus schützt.

, dass die gegen das schützt. Verfügbarkeit des Impfstoffs ist unterschiedlich in den verschiedenen Landesteilen.

Hannover - Die Nachfrage nach einer Grippe-Impfung ist in diesem Jahr höher als in den vorangegangenen. Natürlich hängt das mit der Corona-Pandemie zusammen, führt aber auch dazu, dass der notwendige Impfstoff bereits Ende Oktober knapp wurde. Zu dem Zeitpunkt hieß es von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), dass Nachlieferungen unterwegs und bis Mitte November auf dem Markt sein sollen. Bislang ist der Nachschub jedoch nicht angekommen, nun wird mit einer Ankunft bis spätestens Mitte Dezember gerechnet, sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke auf Nachfrage.

Kassenärztliche Vereinigung: Niedersachsen (KVN) Sitz: Hannover-Oststadt Vorstandsvorsitz: Mark Barjenbruch Mitgliederzahl: 15.953

Die Situation sehe derzeit so aus, dass der Grippe-Impfstoff in einzelnen Landesteilen ausverkauft sei. „In einigen Teilen gibt es keine Probleme, in anderen Teilen ist es problematisch. In den Städten ist die Situation schwieriger als auf dem Land“, sagt Haffke. Einen genauen Überblick habe die KVN jedoch nicht, wo was genau fehlt und wo es reicht. Insgesamt seien bereits 1,2 Millionen Dosen verabreicht worden und aktuell hoffe man auf 600.000 weitere, die durch die Nachschub-Lieferung verfügbar werden sollen.

+ Niedersachsen wartet weiterhin auf den Grippe-Impfstoff-Nachschub. © Bernd Wüstneck / picture alliance / dpa

„Der Nachschub kommt vom Bund“, erklärt Detlef Haffke. Auch die Kosten würden übernommen. „Wir haben aber keine Infos, wann ausgeliefert wird und wohin genau. Die erste Info war, dass der Nachschub bis Mitte November kommen soll“, sagt der KVN-Sprecher. Das sei bislang aber nicht passiert und eine Begründung kenne er auch nicht. Das sei eine unbefriedigende Situation. Es würde täglich versucht, neue Informationen vom Bundesgesundheitsministerium zu bekommen. Die normale Grippe-Impfung-Saison laufe etwa von Dezember bis Februar, sagt Haffke.

Mehr Menschen wollen sich aktuell gegen die Grippe impfen lassen

Es sei „absolut“ der Fall, dass in diesem Jahr mehr Menschen eine Grippe-Impfung möchten, bestätigt Detlef Haffke. „Es lassen sich mehr Leute impfen. Das hängt auch damit zusammen, dass dazu aufgerufen wurde, sich impfen zu lassen“, sagt er. Ziel sei es auch, Grippe-Erkrankte aus den Arztpraxen herauszuhalten. Die Symptome seien ähnlich derer des Coronavirus. Mit einer Grippe-Impfung sei eine Einordnung schneller möglich und eine zusätzliche Gefährdung durch die Grippe reduziert.

Auch das Gesundheitsministerium in Hannover bestätigt, dass die Nachfrage nach der Impfung im Zuge der Corona-Krise deutlich gestiegen ist. „Einen solchen Run auf die Grippe-Schutzimpfung hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben“, sagte eine Ministeriumssprecherin zu Beginn des Monats. „Das macht Hoffnung, dass die Grippewelle in diesem Jahr deutlich geringer ausfällt als in der Vergangenheit.“ Wenn die 2,5 Millionen Impfdosen tatsächlich alle genutzt würden, wäre das ein großer Erfolg.

Impfung ist nicht gleich Impfung: Kein Schutz gegen das Coronavirus

Allerdings sei es im Zusammenhang mit der Grippe-Impfung auch bereits mehrfach zu einem Missverständnis gekommen: „Die Grippe-Impfung schützt nicht gegen das Coronavirus“, erklärt Detlef Haffke. Er hätte diesbezüglich bereits mehrfach Anrufe bekommen und scheinbar gebe es dort Unklarheit. Die Grippe-Impfung schützt gegen die Grippe und reduziert die Gefahr dieses zusätzlichen Gesundheitsrisikos neben der des Coronavirus. Bis es eine Impfung dagegen gibt, dauert es noch. Die Vorbereitungen laufen jedoch bereits.

+ Zunehmende Angst vieler Menschen vor einer gleichzeitigen Corona- und Grippe-Erkrankung hat zu einem Ansturm auf Grippe-Impfungen und zu einer Verknappung des Impfstoffs geführt. © Marcus Brandt / picture alliance / dpa

Anfang November riefen die niedersächsischen Kassenärzte dazu auf, Risikogruppen den Vortritt bei der Grippe-Impfung zu lassen, besonders weil sich in diesem Jahr besonders viele Menschen gegen Grippe impfen lassen wollen. Die geplanten 2,5 Millionen Impfdosen würden nicht einmal dazu reichen, ein Drittel aller Menschen in Niedersachsen zu impfen. Insofern sollten aus gemeinsamer Solidarität schwerpunktmäßig Menschen im Alter über 60 Jahren, chronisch Kranke oder Schwangere geimpft werden, sagte Carsten Gieseking, Vorsitzender des Fachausschusses hausärztliche Versorgung der KVN zu dem Zeitpunkt. ‒ Mit Material der dpa.

Rubriklistenbild: © Marcus Brandt / picture alliance / dpa