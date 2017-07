Giftige Chemikalie am Bahnhof Stade ausgelaufen

Weiträumige Sperrung am Donnerstag

Stade - Auslaufende Chemikalien haben einen Großeinsatz der Feuerwehr am Bahnhof Stade verursacht und den Zugverkehr lahmgelegt. An einem Güterzug war am Donnerstagabend eine giftige Flüssigkeit aus einem Tankwaggon ausgetreten, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen erklärte.