Niedersachsen gibt NS-Raubgut an Erben eines Opfers zurück

Eigentümer starb 1942 in Theresienstadt

+ © dpa/Silas Stein Isabella Reynolds (von links), Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD), James Reynolds und Vernon Reynolds bei der Übergabe des Aquarells „Marschlandschaft mit rotem Windrad“. © dpa/Silas Stein

Hannover - Die Stadt Hannover hat ein expressionistisches Aquarell an die Erben eines jüdischen Fabrikanten zurückgegeben. Am Dienstag übergab Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) das Werk "Marschlandschaft mit rotem Windrad (Das Windrad)" von Karl Schmidt-Rottluff an Vernon Reynolds, dem Enkel des Unternehmers Max Rüdenberg.