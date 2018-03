Land finanziert Konzept zur Lehrerausbildung mit 9 Millionen jährlich

Grund-, Haupt- und Realschulen

Hannover - Niedersachsen will ein neues, innovatives Ausbildungskonzept für angehende Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen dauerhaft finanzieren. Die seit 2014 an sechs Universitäten angebotene Ausbildung in einem zweijährigen Masterstudium hat sich nach Ansicht des Wissenschaftsministeriums sehr bewährt.