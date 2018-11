Niedersachsen hängt beim Naturschutz sträflich hinterher

Hannover - Im jahrelange Tauziehen um EU-Naturschutzgebiete drohen Niedersachsen Strafzahlungen in Höhe von knapp zwölf Millionen Euro.

Als einzigem Bundesland gelinge es Niedersachsen bis zum Fristablauf Ende des Jahres nicht, alle Flächen unter Schutz zu stellen, bestätigte das Umweltministerium in Hannover am Freitag einen Bericht des „Weser-Kurier“. Es gehe um 90 der 385 betroffenen Flächen, die aber im Laufe des kommenden Jahres ausgewiesen werden sollen.

„Ich habe dazu diverse Gespräche mit den Verantwortlichen auch in Brüssel geführt“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). „Ich setze darauf, dass wir mit einer zügigeren Erstellung der auf die Sicherung folgenden Managementpläne wieder Zeit gut machen können.“

Über die Millionenstrafen hinaus können für jeden Tag des kommenden Jahres Zwangsgelder von bis zu 861.000 Euro verhängt werden. Ob die EU die Strafforderungen aber tatsächlich umsetzt, sei noch offen, hieß es. Bislang sei Deutschland noch nie vom Europäischen Gerichtshof zu Strafzahlungen verpflichtet worden.

Nach jahrelanger Vernachlässigung drohe Ärger wegen der noch nicht erfolgten Ausweisung der Naturgebiete nun, weil man betroffene Landwirte, Waldbesitzer, Jäger und Unternehmer eng in das Verfahren einzubinden versuche, sagte Lies. „Der niedersächsische Weg ist zwar arbeitsintensiv, aber dafür auch bürgernah und demokratisch.“ Jedes Gebiet unterliege einer Einzelfallprüfung, so könnten spezifische Belange individuell berücksichtigt werden. „Konflikte werden dabei vor Ort ausgetragen und auch gelöst. In vielen Fällen führt die Vorgehensweise also auch zu einer Akzeptanzsteigerung.“

Hintergrund ist die 1992 von der EU beschlossene Einrichtung eines Netzes von ökologischen Schutzgebieten in Europa. Zuständig für die Auswahl der Gebiete sind in Deutschland die Länder. Niedersachsen hatte schon vor Jahren 385 Areale gemeldet, insgesamt 610.000 Hektar. Gesetzt worden war dabei auf den sogenannten Vertragsnaturschutz, den etwa Waldbesitzer selbst umsetzen. Das Verfahren aber wurde von der EU nicht anerkannt.

Konkret sind im Landkreis Northeim noch 20 Sicherungsverfahren offen, im Kreis Göttingen noch 17 und in Kreis Osterholz noch 13, im Kreis Oldenburg 5 sowie in den Kreisen Wesermarsch und Rotenburg jeweils 2, wie der „Weser-Kurier“ auflistete. Zur Begründung der Verzögerung verwies das Ministerium auch auf lange Entscheidungsprozesse auf kommunaler Ebene.

