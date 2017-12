Wetterdienst warnt vor Glätte, Schneefall und Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst gibt für Sonntagabend eine amtliche Warnung für ganz Niedersachsen heraus. Es sind starke Schneefälle und Sturmböen zu erwarten. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen.

In vielen Teilen Niedersachsens schneit es bereits, jetzt hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung für das ganze Land herausgegeben. Bis zum Sonntagabend ist mit Schneefällen zwischen fünf und zehn Zentimetern zu rechnen, sagen die Experten voraus.

Außerdem sind in der Nacht zu Montag Sturmböen möglich. Sie können eine Stärke von bis zu 85 km/h erreichen. Der Wind bläst aus südwestlicher Richtung. Dabei können durchaus Äste von Bäumen herunterfallen, so der DWD in seiner Mitteilung.

Besonders vorsichtig sollten Autofahrer sein. Es wird landesweit vor glatten Straßen gewarnt, die durch überfrierende Nässe schnell entstehen können, teilt die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) auf ihrer Webseite mit. Auch Sichtbehinderungen seien durch den teils starken Schneefall zu erwarten.

Im südlichen Niedersachsen sei am Sonntagnachmittag eine geschlossene Schneedecke aufgetreten, die den Verkehr deutlich behindert, so die VMZ.

Bereits am Wochenende hat es in Niedersachsen zahlreiche glättebedingte Unfälle gegeben. Zumeist war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache.

Zum Wochenanfang soll es in Niedersachsen kalt bleiben, auch weitere Schneefälle sind zu erwarten.

