„Unfassbar“ – Deichbrand-Fans massiv verärgert: Nordwestbahn verbietet Bollerwagen

Deichbrand-Festival

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lia Stoike schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es ist der Super-GAU für alle Deichbrand-Fans, die mit dem Zug anreisen wollen: Die Nordwestbahn verbietet Bollerwagen in der Haupt-Zuganbindung.

Niedersachsen – „Unfassbar! Was für eine schlechte Organisation“, schreibt eine Facebook-Nutzerin auf der Seite der Nordwestbahn. Mit „schlechte Organisation“ kritisiert sie das Bahn-Unternehmen. Dies hat nämlich kürzlich verkündet, dass ausgerechnet am kommenden Wochenende, 21. bis 23. Juli 2023, keine Bollerwagen oder Fahrräder in den Zügen der Regio-S-Bahn 2, kurz RS 2, erlaubt sind.

Deichbrand-Fans massiv verärgert wegen Anreise: Nordwestbahn verbietet Bollerwagen in RS 2

„Aufgrund der zu erwartenden hohen Auslastung der Züge der Regio-S-Bahn Linie RS 2 am kommenden Wochenende, 21. bis 23. Juli, können in dieser Zeit keine Fahrräder oder Bollerwagen transportiert werden“, schreibt das Unternehmen auf ihrer Facebook-Seite. Das ist eine der wenigen Bahnlinien, die von Deichbrand-Fans, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen wollen, überhaupt zur Verfügung steht. Grund hierfür ist, dass während des Deichbrand-Festivals auch viele Kreuzfahrtreisende in den Zügen erwartet werden. Diese reisen von und nach Bremerhaven, was die Nachfrage erhöht.



Auch das Wetter könnte dem einen oder anderen Festival-Fan während des Deichbrands die Laune vermiesen. Immer wieder ziehen Regenschauer und Gewitter in den kommenden Tagen über Niedersachsen hinweg.

+ Es ist der Super-GAU für viele Deichbrand-Fans, die am kommenden Wochenende zum Festival anreisen wollen: Die Nordwestbahn verbietet Bollerwagen. (Symbolbild) © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Zeitgleich „senkt eine Baumaßnahme der DB Netz AG die Kapazitäten der Linie RE 9 der Deutschen Bahn“. Diese fährt am 23. und 24. Juli entweder gar nicht oder nur eingeschränkt zwischen Bremen Hauptbahnhof und Bremerhaven-Lehe. Trotz Ersatzverkehr der Deutschen Bahn wird die RS 2 eine Alternative für viele Reisende sein und somit die Züge füllen. Das ausgesprochene Bollerwagen-Verbot ist der Super-GAU für alle Deichbrand-Fans, die am kommenden Wochenende mit dem ÖPNV anreisen möchten.

Kaum Verständnis für Bollerwagen-Verbot in RS 2 – Nordwestbahn erntet Kritik von Deichbrand-Fans

Die Nordwestbahn bittet zwar um Verständnis. Es bleiben allerdings einige Fragen offen. Zum Beispiel, warum schon ab dem 21. Juli 2023 ein Verbot gilt, die Baustelle erst am 23. Juli 2023 beginnt. Zudem startet die Frühanreise für das Deichbrand schon heute, am 19. Juli 2023. Hauptanreise-Tag ist morgen. Das sind die zwei Tage, an denen am meisten Festival-Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Eine Antwort der Nordwestbahn steht noch aus. Trotzdem dürften am Wochenende viele Festival-Fans, die Tagestickets haben oder nur von Freitag bis Montag auf dem Deichbrand sind, erhebliche Einschränkungen erfahren, wenn sie keinen Bollerwagen mitnehmen dürfen.



Viele sind deshalb massiv verärgert. Ein Herr schreibt: „Wie wäre es für ein Verbot für Kreuzfahrten?“ Seiner Meinung nach könne es nicht sein, dass Menschen, die klimafreundlich reisen möchten, aus den Zügen vertrieben werden. Bei Schiffen sei die CO₂-Bilanz „so richtig kacke“. Ein anderer fragt sich: „Warum haben Kreuzfahrtreisende Vorrang vor Festivalreisenden, also Koffer vor Bollerwagen?“ Schließlich könnten auch große Koffer verboten werden.

„Unglaublich“ – Deichbrand-Fans brauchen bei der Anreise mit Nordwestbahn starke Nerven

„Wenn deren Mitnahme nicht untersagt wird, haben diese Touristen faktisch Vorrang vor Menschen, die mit Bollerwagen oder Rad den Zug nehmen wollen.“ Das betreffe nicht nur Deichbrand-Fans, sondern auch Menschen, die zur Arbeit pendeln. Er findet diese Situation „unglaublich“ und meint: „Wenn Ihr jetzt schon wisst, dass es voll wird, dann schickt eben Sonderzüge.“ Wenige befürworten das Verbot Nordwestbahn.

Rubriklistenbild: © dpa/Hauke-Christian Dittrich