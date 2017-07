Dauerregen wird zum Problem für die Landwirtschaft

Backeigenschaften von Weizen ändern sich

Hannover - Der viele Regen in den vergangenen Tagen könnte den niedersächsischen Bauern die Ernte vermiesen. "Jetzt leidet die Qualität. Die Pflanzen sind reif und können das Wasser nicht mehr aufnehmen", sagte eine Sprecherin des Landvolks am Dienstag in Hannover.