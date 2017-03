Aussicht auf Bildung? Mittelmäßig

Hannover - In einer umfassenden Studie zu Bildungschancen hat Niedersachsen in den meisten Kategorien einen Mittelwert erreicht. Nach dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten „Chancenspiegel 2017“ wechselten 2014 zum Beispiel 43,3 Prozent der niedersächsischen Grundschüler auf ein Gymnasium, bundesweit waren es 44 Prozent.

Die Herkunft der Kinder spielt bei den Bildungschancen eine große Rolle. In Niedersachsen haben ausländische Jugendliche im Vergleich zu ihren deutschen Mitschülern ein deutlich höheres Risiko, die Schule ohne Abschluss zu verlassen.

Der „Chancenspiegel 2017“ ist ein gemeinsames Monitoring der Bertelsmann-Stiftung, der Technischen Universität Dortmund und der Universität Jena. Die Studie untersucht seit 2012 das deutsche Schulsystem auf Bund- und Länderebene. Diesmal wurden schulstatistische Daten aus den Jahren 2002 bis 2014 ausgewertet.

Ein vergleichsweise gutes Ergebnis erreichte Niedersachsen bei der Zahl der Schulabbrecher. Der Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss lag bezogen auf die gleichaltrige Bevölkerung bei 4,9 Prozent. Das ist deutlich unter dem Bundeswert von 5,8 Prozent. Bei den Schülern mit ausländischem Pass sah es schlechter aus, hier lag der Wert bei 12,3 Prozent (Bundeswert: 12,9 Prozent).

Relativ wenige Schüler mit Förderbedarf

Besser als durchschnittlich schnitt Niedersachsen beim Anteil der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ab. Mit einer Quote von 5,7 Prozent lag das Land unter dem Bundeswert von sieben Prozent.

Niedersachsen lag beim Thema Inklusion - also der Zahl aller Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die eine allgemeine Schule besuchen - mit einer Quote von 31,4 Prozent unter dem Bundeswert von 34,1 Prozent.

Beim Schulformwechsel sieht das Bild wie folgt aus: Bundesweit lag der Wert der Schüler, die von einer niedrigeren auf eine höhere Schulart wechseln, bei 1 zu 6. In Niedersachsen betrug das Verhältnis 1 zu 8,8 - damit wurde das Bundesland in dieser Kategorie der unteren Gruppe zugeordnet.

Ein weiteres Ergebnis: In Niedersachsen hat die soziale Herkunft nicht so einen großen Einfluss auf die Kompetenzen der Schüler.

