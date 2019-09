Niedersachsen und Bremen erwartet Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Sonne, Regen und weniger als 20 Grad: Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Hannover/Bremen - "Besonders im Emsland und an der Küste kann es am Samstag vermehrt zu Schauern kommen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Tagsüber werden Höchsttemperaturen von19 Grad Celsius und in der Nacht zu Samstag 10 Grad Celsius erwartet.

Am Sonntag liegen die Temperaturen bei maximal 18 Grad Celsius, so die Prognose. "Am Sonntag wird es an der Küste aber wieder etwas freundlicher - wenn auch nicht gänzlich trocken", sagte der Sprecher.

dpa

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen:

Aufregung herrschte auf dem Syker Wochenmarkt, als ein Kontrolleur des Landkreises vorbeischaute.

In Syke-Barrien sind Bienenwaben achtlos entsorgt worden. Ein Imker warnt vor der Amerikanischen Faulbrut.

Ein Mann vergisst in Bremen Tasche mit Ausweis und Heroin in Straßenbahn.