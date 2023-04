„Insgesamt freundlich und meist trocken“ – Steife Brise bringt Frühlingswetter an die Nordseeküste

Von: Lia Stoike

Starker Wind bringt am Mittwoch frühlingshafte Temperaturen an die Nordseeküste: Bis zu 15 Grad werden erwartet.

Niedersachsen/Bremen - Trotz hoher Wolkenfelder wird es am heutigen Mittwoch, 19. April, von der Küste bis zum Harz überwiegend sonnig, das teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Ein Hoch über Skandinavien lenkt mit einer Nordostströmung trockene Luft nach Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag sorgt ein Höhentief für wechselhaftes Wetter an der Nordseeküste.

Steife Brise bringt Frühlingswetter an die Nordseeküste: Bis zu 15 Grad

„Insgesamt freundlich und meist trocken“, heißt es im Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Mittwoch ist mit einer Erwärmung auf 12 bis 15 Grad, auf den Höhen des Harzes 8 Grad, zu rechnen. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Nordostwind. Zu Tagesbeginn kann im Wendland bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zum Teil leichter Frost entstehen.

Der Wind bringt höhere Temperaturen und Sonnenschein nach Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild) © Imago/Jochen Tack

Gebietsweise werden Windböen um 55 Kilometer pro Stunde (7 Beaufort) erwartet. Die steife Brise bläst aus Ost bis Nordost. In „exponierten Lagen“ können Böen von bis zu 65 Kilometern pro Stunde entstehen. Hiermit ist insbesondere in der Nacht zu Donnerstag an der Nordsee und den Ostfriesischen Inseln zu rechnen. Im Landesinneren lassen die Windböen hingegen nach.