Blumenläden in Niedersachsen dürfen ab Samstag wieder öffnen

Nachdem etliche Blumen auf dem Müll landeten, kann die Blumen- und Gartencenterbranche nun wieder aufatmen: Ab Samstag dürfen die Floristen wieder für ihre Kunden öffnen. Für die Händler und Kunden gerade der richtige Zeitpunkt, denn am Sonntag ist Valentinstag.

Vor dem Valentinstag: Ab Samstag dürfen die Floristen wieder ihre Läden öffnen.

Lockdown hat auch die Blumengeschäfte in eine schwierige Situation gebracht.

hat auch die Blumengeschäfte in eine schwierige Situation gebracht. Milliardenmarkt: Verbraucher in Deutschland geben im Jahr fast 9 Milliarden Euro für Blumen und Pflanzen aus.

Hannover - Blumenläden und Gartencenter dürfen in Niedersachsen ab Samstag wieder öffnen. Das hat die Staatskanzlei am Donnerstag vor der Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung bestätigt. Für die Floristen kommt die Lockerung damit gerade noch rechtzeitig vor dem für die Branche wichtigen Valentinstag am 14. Februar. Offiziell vorgestellt werden sollen die neuen Corona-Regeln des Landes am Freitag. Einen Tag später treten sie in Kraft.

Wann öffnen die Blumenläden wieder? Am 13. Februar

Ein Entwurf der überarbeiteten Verordnung sah neben der Öffnung der Blumenläden auch eine Lockerung der Kontaktregel für Kinder vor. Künftig sollen demnach zum Haushalt gehörende Kinder bis sechs Jahre nicht mehr von der Kontaktbeschränkung erfasst werden. Bisher gilt diese Ausnahme nur für Kinder bis drei Jahre. Außerdem sollten auch Autohändler wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Probefahrten.

+ In einem Blütenmeer: Georg Dames vom gleichnamigen Blumenhaus in Twistringen. © Katharina Schmidt

Der Lockdown hat auch die Blumengeschäfte in eine schwierige Situation manövriert. Fast alle Blumenbestände landeten im Abfall. Volker Quitmeyerder, Geschäftsführer des Blumencenters Wiesmoor sagte kürzlich gegenüber der Kreiszeitung: „Das geht finanziell in einen sechsstelligen Betrag – bezogen auf alle acht Filialen. Alles, was blüht, ist hin.“ Viel lebende Ware, die im Dezember hätte verkauft werden sollen, wie Weihnachtssterne, wurde vernichtet. „Das tut schon weh.“

Expertin sieht Zukunft der Floristen optimistisch

Es geht um einen Milliardenmarkt: Die Verbraucher in Deutschland geben im Jahr fast 9 Milliarden Euro für Blumen und Pflanzen aus. Und 2020 war für nach Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft war trotz oder wegen Corona sogar ein „Rekordjahr für den Zierpflanzenbau“.

Trotz der bislang schwierigen Situation ist die Branchenkennerin Eva Stüber vom Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) durchaus optimistisch, was die Zukunft der Floristen angeht. „Eine große Insolvenzwelle im Blumenhandel ist nicht zu erwarten, denn die Branche profitiert von dem gesteigerten Bedürfnis nach Gemütlichkeit und positiven Emotionen im Wohnumfeld“, meint sie.

Tipps, wie Sie Ihr Zuhause ganz einfach umgestalten

Keine Reisen, keine Theaterbesuche, kein Besuch von Freunden - und wegen Corona fast nur Zuhause. Kein Wunder, dass so mancher die eigenen vier Wände nicht mehr sehen kann. Doch schon kleine Handgriffe machen einen Unterschied.

Ausmisten. „Pro zwei Quadratmeter von einem Teil trennen. Das kann eine Vase oder ein Möbelstück sein“, sagt Wohnexpertin Ursula Geismann. Das schaffe Platz für neue Blickwinkel und Gestaltungsmöglichkeiten. Viele Menschen fühlen sich schon befreiter, wenn Räume nicht mehr so voll gestellt sind.

„Pro zwei Quadratmeter von einem Teil trennen. Das kann eine Vase oder ein Möbelstück sein“, sagt Wohnexpertin Ursula Geismann. Das schaffe Platz für neue Blickwinkel und Gestaltungsmöglichkeiten. Viele Menschen fühlen sich schon befreiter, wenn Räume nicht mehr so voll gestellt sind. Kleinigkeiten austauschen. Je auffälliger umso größer die Wirkung

Je auffälliger umso größer die Wirkung Umgestalten. Wer sein Zuhause dann umgestalten will, muss dafür nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Kleine Veränderungen können eine große Wirkung zeigen - etwa frische Blumen auf dem Tisch. Hingucker müssen nicht groß sein. Wenig Platz brauchen beispielsweise kleine Pflanzen im Glas. Sogenannte «Tiny Garden» seien derzeit sehr angesagt, erklärt Geismann.

Wer sein Zuhause dann umgestalten will, muss dafür nicht unbedingt viel Geld ausgeben. Kleine Veränderungen können eine große Wirkung zeigen - etwa frische Blumen auf dem Tisch. Hingucker müssen nicht groß sein. Wenig Platz brauchen beispielsweise kleine Pflanzen im Glas. Sogenannte «Tiny Garden» seien derzeit sehr angesagt, erklärt Geismann. Möbeln verändern. Auch das Sofa lässt sich mit kleinen Handgriffen umgestalten. Einfach eine gemütliche Decke drapieren oder mit Stoffen arbeiten. Mit etwas Muskelkraft ist noch viel mehr möglich: „Sie können mit dem anfangen, was sie bereits haben und beispielsweise Möbel umstellen“, sagt Geismann. Den Teppich anders legen, den Esstisch längs statt quer stellen oder ihn in einer neuen Ecke platzieren. Die Möbel können auch einen anderen Look bekommen: So lassen sich etwa Kommoden- und Schrankfronten mit neuen Türgriffen oder Schubladenknäufe einfach umgestalten. Denkbar ist auch, dass man die Fronten tapeziert oder neu lackiert, sagt Geismann. Auch Stühle kriegen so einen neuen Look.

Auch das Sofa lässt sich mit kleinen Handgriffen umgestalten. Einfach eine gemütliche Decke drapieren oder mit Stoffen arbeiten. Mit etwas Muskelkraft ist noch viel mehr möglich: „Sie können mit dem anfangen, was sie bereits haben und beispielsweise Möbel umstellen“, sagt Geismann. Den Teppich anders legen, den Esstisch längs statt quer stellen oder ihn in einer neuen Ecke platzieren. Die Möbel können auch einen anderen Look bekommen: So lassen sich etwa Kommoden- und Schrankfronten mit neuen Türgriffen oder Schubladenknäufe einfach umgestalten. Denkbar ist auch, dass man die Fronten tapeziert oder neu lackiert, sagt Geismann. Auch Stühle kriegen so einen neuen Look. Pflanzen als Blickfänger. Auch Pflanzen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Je nach Größe können sie sogar die Funktion eines Raumteilers übernehmen, vergleichbar mit einem Paravan oder einem offenen Regal. Dadurch lassen sich große Räume anders aufteilen und Bereiche abschirmen.

Auch Pflanzen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Je nach Größe können sie sogar die Funktion eines Raumteilers übernehmen, vergleichbar mit einem Paravan oder einem offenen Regal. Dadurch lassen sich große Räume anders aufteilen und Bereiche abschirmen. Licht, Duft und Sound. Die Wirkung eines Raumes hängt nicht nur von den Möbeln ab, sondern auch stark vom Geruch, dem Sound und dem Licht. Geismann nennt ein Beispiel: Was für ein schönes Gefühl, wenn man mit seiner Lieblingsmusik in den Tag startet, und in ein hell beleuchtetes Bad kommt, das angenehm wie im Spa-Bereich riecht. So erzielt man eine schöne Veränderung im Raum, indem man die bislang übliche grelle Deckenleuchte ersetzt und stattdessen viele kleine Lichtquellen im Raum verteilt. „Gutes Licht ist es dann, wenn man es nicht sieht“, betont Geismann.

Die Wirkung eines Raumes hängt nicht nur von den Möbeln ab, sondern auch stark vom Geruch, dem Sound und dem Licht. Geismann nennt ein Beispiel: Was für ein schönes Gefühl, wenn man mit seiner Lieblingsmusik in den Tag startet, und in ein hell beleuchtetes Bad kommt, das angenehm wie im Spa-Bereich riecht. So erzielt man eine schöne Veränderung im Raum, indem man die bislang übliche grelle Deckenleuchte ersetzt und stattdessen viele kleine Lichtquellen im Raum verteilt. „Gutes Licht ist es dann, wenn man es nicht sieht“, betont Geismann. Effektvolle Wandgestaltung. Angefangen mit dem Auf- oder Umhängen von Bildern. Eine sogenannte Petersburger Hängung - mit vielen, kleinen und eng hängenden Motiven - wirke eher unruhig, erklärt Geismann. Thomalla rät zu einem großen Bild, das tendenziell Ruhe in den Raum bringt und den Blick auf sich zieht.Etwas mehr Aufwand, der sich aber durchaus lohnen kann, bedeutet der Griff zu Pinsel oder Kleister, Wandfarbe oder Tapete. «Damit können Sie schöne Akzente setzen, indem Sie beispielsweise nur eine Wand farblich gestaltet», sagt Geismann.

Rubriklistenbild: © Katharina Schmidt