Niedersachsen beruft Sascha Lobo in neu gegründeten Digitalrat

Der renommierte Internet-Blogger Sascha Lobo sowie 19 weitere Persönlichkeiten werden künftig die niedersächsische Landesregierung bei allen Fragen rund um die Digitalisierung beraten.

Die am Mittwoch in Hannover vorgestellte Expertenrunde - der Digitalrat Niedersachsen - soll jährlich dreimal tagen - erstmals am 20. März auf der IT-Messe CeBIT. Zuständig für die Koordinierung der politischen Maßnahmen rund um die Digitalisierung ist das Wirtschaftsministerium in Hannover. Das Gremium soll die Landesregierung bei der Bewertung von Chancen und Herausforderungen des alle Lebensbereiche erfassenden technologischen Wandels beraten, der auch zu weitreichenden Veränderungen in der Arbeitswelt führt.

