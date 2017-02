Niedersachsen-AfD kürt Hampel zum Spitzenkandidaten

Hannover - Die niedersächsische AfD hat den umstrittenen Landesvorsitzenden Paul Hampel mit großer Mehrheit zu ihrem Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt.

Bei der Aufstellungsversammlung am Samstag in Hannover erhielt der 59-jährige ehemalige Journalist 346 von 407 abgegeben Stimmen. Zwei wenig bekannte Gegenkandidaten hatten geringe Chancen. "In Preußen heißt die erste Devise: Ich diene", sagte Hampel nach der Abstimmung, "Wir schaffen das, wir machen das, ich melde mich auf der Brücke."

Mit der Wahl hat sich Hampel gegen seine Gegner durchgesetzt, die ihm einen autoritären Führungsstil vorwerfen. Der Kandidatenaufstellung war ein erbitterter parteiinterner Clinch vorausgegangen. Mehrere Kreisverbände hatten versucht, die Listenaufstellung zu verschieben, weil sie vorher bei einem Parteitag eine Debatte über die Situation durchsetzen wollten. Doch das parteiinterne Bundesschiedsgericht entschied, dass die Veranstaltung trotz eines Fehlers bei der Einladung stattfinden kann.

Zu Beginn des Parteitreffens rief der stellvertretende Bundesvorsitzende Alexander Gauland die Mitglieder zu Einigkeit auf und stellte sich hinter Hampel. "Er kann die Leute mitreißen, das ist seine große Fähigkeit. Und ich kann Ihnen nur zu diesem Vorsitzenden gratulieren", sagte Gauland, der als Gegenspieler von Parteichefin Frauke Petry gilt.

„Die Aufstellung wird wahrscheinlich angefochten“

Die meisten von Hampels Kritikern aus den aufmüpfigen Kreisverbänden Ostfriesland, Osterholz-Verden und Stade waren der Versammlung enttäuscht ferngeblieben. Gerhard Vierfuß aus dem Kreisverband Oldenburg-Ammerland stellte den Antrag, die Veranstaltung abzubrechen. "Die Aufstellung wird wahrscheinlich angefochten", lautete sein Argument. Doch die Mehrheit der Anwesenden bügelte den Antrag ab. Nur etwa 30 Unzufriedene stimmten dafür. "Hampel will sich doch nur die Pfründe sichern und dann ab nach Berlin. Deshalb sollte man das hier abbrechen", sagte eine Frau aus dem Kreisverband Harburg.

Die AfD erzielte in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen im September ein Ergebnis von 7,8 Prozent. Eine aktuelle Umfrage zur kommenden Landtagswahl sieht die Rechtspopulisten bei 8 Prozent. Der Landesvorsitzende Hampel geht davon aus, dass bei der Bundestagswahl sechs bis acht Abgeordnete aus Niedersachsen ins Parlament einziehen könnten. Die Aufstellungsversammlung sollte am Sonntag fortgesetzt werden.

