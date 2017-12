Zu viel Andrang daheim: Niederländer kaufen Böller in Deutschland

Leer - Zahlreiche Niederländer decken sich in diesen Tagen in den niedersächsischen Grenzstädten mit Böllern, Krachern und Raketen für das Silvesterfeuerwerk ein.

Der Grund ist nicht alleine der niedrigere Preis, wie das „Dagblad van het Noorden“ in Groningen berichtet. In Deutschland werden Feuerwerksartikel in großem Umfang auch in Supermärkten und Baumärkten in viel größeren Verpackungen verkauft, weil anders als in den Niederlanden die Vorschriften zur Lagerung von Feuerwerk nicht so streng sind. Deswegen dürfen Böller in Holland nur in speziellen Fachgeschäften verkauft werden, wo es dann lange Schlangen gibt.

Die strengen Vorschriften in den Niederlanden sind die Folge der verheerenden Feuerwerkskatastrophe in der Grenzstadt Enschede im Jahr 2000. Ein Brand mit anschließender Explosion im Lagergebäude eines Feuerwerksfabrikanten führte zu 23 Toten und 947 Verletzten.

Abweichende Regeln trotz EU-Vorschriften

Zwar muss das in beiden Ländern aus China stammende Feuerwerk den gleichen EU-Vorschriften entsprechen, dennoch weichen manche Regeln ab. So dürfen Feuerwerksraketen in den Niederlanden 40 Gramm Pulver und in Deutschland nur 20 Gramm Pulver beinhalten. Offiziell ist es für die Niederländer zwar verboten, Silvesterfeuerwerk in Deutschland zu kaufen, wer aber für den Privatgebrauch bis zu 25 Kilo Böller über die Grenze transportiert, wird nicht verfolgt.

Welche Mengen Feuerwerk in der deutschen Grenzregion von Niederländern gekauft wird, konnte der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) übrigens nicht beziffern. Statistiken dazu würden nicht erstellt, sagte ein Sprecher.

dpa

