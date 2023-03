Rauchverbot in Gastronomie? Mitarbeiter entsetzt: „Rauchen gehört zum Bier“

Von: Lia Stoike

Teilen

Die Nichtraucher-Initiative Deutschland forderte kürzlich ein striktes Rauchverbot für die Gastronomie. Mitarbeiter von Kneipen in Bremen und Hamburg sind entsetzt.

Bremen/Hamburg - Keine Kippen mehr zum Bier – das könnte Besucher von Kneipen bald deutschlandweit erwarten. Die Nichtraucher-Initiative Deutschland forderte, dass bald in der gesamten Gastronomie keine Zigaretten mehr gezündet werden dürfen. Mitarbeiter von Kneipen in Bremen und Hamburg halten ein Rauchverbot für Unsinn.

Rauchverbot in Gastronomie gefordert: Nichtraucher sollen geschützt werden

„Wenn es wirklich nur Raucher wären, die in Raucherkneipen gehen, wäre es etwas anderes“, sagt Ernst-Günther Krause, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Initiative. Das berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Es gebe allerdings Gruppenzwang oder Partnerzwang für Nichtraucher in Raucherkneipen mitzukommen. Es heiße dann: „Hab‘ dich doch nicht so“. Der Schutz der Raucher werde so über den Schutz der Nichtraucher gestellt, das sei unakzeptabel.

Ein Rauchverbot in Kneipen und Bars stelle die Betreiber und das Personal allerdings vor verschiedene Herausforderungen. Eine Mitarbeiterin in der Kneipe „Kniepenkerl“ Bremen, sagt: „Rauchen gehört zum Bier dazu.“ Sie vermutet, dass viele Kneipengänger nicht mehr kommen würden. „Es haben einige haben erzählt, dass sie zu Hause nicht rauchen, hier aber ihre Zigarette mit Bier und Freunden genießen.“ Ein Rauchverbot könnte das Geschäft schädigen.

Kneipen-Mitarbeiterin auf Hamburger Reeperbahn: Rauchverbot in Gastronomie nicht tragbar

Zudem rauche auch die Bedienung. „Ich denke, es ist nicht machbar, während der Schicht hinauszugehen.“ Auch auf der Hamburger Reeperbahn gehören Kippen in vielen Kneipen dazu. Schon am Sonntagmorgen um halb zehn ist der Tresen vom „Knallermann“ voll, die Stimmung gut. „Natürlich rauchen die Leute“, sagt eine Mitarbeiterin der Kneipe. Es sei selbstverständlich, dass ihre Gäste beim Trinken auch rauchen würden. Ein Rauchverbot halte sie nicht für tragbar.

Streit um Rauchverbot in allen Kneipen (Symbolbild) © dpa/Arne Dedert

Freunde treffen und trinken – in anderen Bundesländern geht es bereits ohne Kippe. Wie die dpa mitteilt, ist der Schutz von Nichtrauchern bereits in Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland strenger: Hier gehen Raucherinnen und Raucher zum Qualmen vor die Kneipentür.

„Flickenteppich an Regelungen“ für Initiative unhaltbar: Rauchverbot in Gastronomie muss kommen

Für die Nichtraucher-Initiative Deutschland ist dieser „Flickenteppich an Regelungen“ ein unhaltbarer Zustand. „Nach den guten Entwicklungen in Bayern oder in NRW müssen andere Länder jetzt nachziehen. Wenn ein großes Land wie Hessen sich dazu entscheidet, das hätte schon eine Signalwirkung“, sagte Krause.