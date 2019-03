Warnung schweren Sturmböen: Landesforsten raten von Spaziergang im Wald ab

Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen, die Landesforsten in Niedersachsen haben vor Waldspaziergängen am Wochenende gewarnt.

Das Wetter bleibt ungemütlich: Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen, die Landesforsten in Niedersachsen haben vor Waldspaziergängen am Wochenende gewarnt.

Tief Cornelius werde Sturmböen mit sich bringen, die in den Mittelgebirgen auch Orkanstärke erreichen könnten, teilten die Landesforsten am Freitag mit. "Aufgrund des Sturms besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben, weil Äste herunterfallen oder sogar Bäume entwurzelt werden können." Spaziergänger sollten deswegen die Wälder meiden, bis dort Schäden nach dem Sturm beseitigt worden seien.

Wetter am Wochenende stürmisch

Die Wetteraussichten für das Wochenende machen ohnehin wenig Lust auf ausgedehnte Spaziergänge: Am Samstag soll es in Niedersachsen viel regnen, bei Temperaturen zwischen 9 bis 11 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst starken Wind mit Sturmböen. Am Sonntag kommen noch Gewitterschauer dazu, im Bergland eventuell auch Schnee, die Temperaturen sinken. In der Nacht zum Montag wird es weitere Schauer geben, teils als Schnee, bei leichtem Frost könnte es auch glatt werden.

Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

Es liegen Warnungen der Stufe 1 und 2 vor: Dazu schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Seite: Ein Sturmtief zieht von Schweden nordostwärts ab. Mit stürmischer Nordwest- bis Westströmung dringt dabei zunehmend trockene Kaltluft nach Niedersachsen und Bremen.

Freitag Vormittag und erneut am Sonnabend verbreitet stürmische Böen oder STURMBÖEN zwischen 65 und 85 km/h (Bft 8 und 9) aus Nordwest bis West, später West bis Südwest. Sonnabend tagsüber an der Küste geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne SCHWERE STURMBÖEN um 95 km/h (Bft 10).

Eingeschränkte Fahrt der Harzer Schmalspurbahn wegen Orkanböen

Die Fahrten der Harzer Schmalspurbahn fallen am Freitag aufgrund von Orkanböen zwischen den Stationen Schierke und Brocken aus. Im Harz sei es sehr stürmisch, teilte der Pressesprecher der Harzer Schmalspurbahnen GmbH in Wernigerode am Freitagmorgen mit. Auf dem Brocken sei der Wind besonders stark. Ob die Bahn am Samstag wieder fahren wird, entscheidet das Unternehmen erst am Samstagvormittag.

Das aktuelle Wetter finden Sie hier.

Was bedeuten die Unwetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes?

VORABINFORMATION UNWETTER: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. "Das kann man als eine Art Vorwarnung begreifen", sagte Ruppert. Die Krux sei, dass sich zu diesem Zeitpunkt Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen ließen, teilte der Meteorologe mit. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

WARNSTUFE 1 (gelb): Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

WARNSTUFE 2 (orange): In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen.

WARNSTUFE 3 (rot): Stufe rot ist erreicht, "wenn wir davon ausgehen, dass golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Milliliter pro Stunde fallen", sagte Ruppert. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden.

WARNSTUFE 4 (violett): Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

dpa/wetterdienst/hh