Neues Schuljahr in Niedersachsen und Bremen beginnt

In Niedersachsen und Bremen beginnt heute für 1,2 Millionen Schüler das neue Schuljahr. Im Vergleich zum vergangenen Jahr mit weniger strengen Corona-Regeln.

Hannover – Für rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen beginnt am heutigen Donnerstag, 25. August 2022, das neue Schuljahr. Etwa 875.000 Schüler gehen im in Niedersachsen auf allgemeinbildende Schulen und rund 250.000 auf Berufsschulen. Im Land Bremen sind es immerhin rund 90.000 Schülerinnen und Schpler. Im Vergleich zum Start des vergangenen Schuljahres sind die Corona-Maßnahmen weniger streng an Schulen in Bremen und Niedersachsen. Eine Maskenpflicht ist nicht mehr vorgesehen, wie auch eine Testpflicht..

An den ersten fünf Schultagen können sich Schüler zu Hause testen, bevor sie sich auf den Weg in die Schule machen. Das Angebot ist freiwillig, es besteht keine Corona-Testpflicht in Niedersachsens Schulen. Das Land empfiehlt, diese Möglichkeit zu nutzen. Nach den fünf Tagen greift eine Regelung aus dem vergangenen Schuljahr - dann können Schüler, Lehrer und Beschäftigte bis zu zwei Tests pro Woche erhalten. Schüler bekommen die Tests über die Schule.

Doch die sogenannte Unterrichtsversorgung und auch der Lehrermangel sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen sorgt für Kopfzerbrechen. In Niedersachsen war die Unterrichtsversorgung im vergangenen Jahr mit rund 97 Prozent auf den tiefsten Stand seit 19 Jahren gerutscht. Das hatten Gewerkschaften und Elternverbände jüngst erneut beklagt.

Schulbeginn in Niedersachsen und Bremen: Lehrermangel in beiden Bundesländern eklatant

Doch der niedersächsische Bildungsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zeigt sich zuversichtlich, dass die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen in diesem Schuljahr wieder besser wird. Das sagte Tonne während einer Pressekonferenz am Mittwoch, 24. August 2022, in Hannover.

Diese Statistik der Unterrichtsversorgung gibt wieder, ob für die errechnete Zahl an Unterrichtsstunden auch genügend Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind. In diesem Schuljahr soll der Wert bei 98,5 Prozent liegen, wie Tonne am Mittwoch in Hannover sagte. Das wären 1,1 Prozentpunkte mehr als im vergangenen Schuljahr, als die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen auf den niedrigsten Wert seit 2002 gesunken war.

Mit Blick auf die neue Prognose sagte Tonne: „Niemals zuvor war es so schwierig, das zu prognostizieren, weil wir in diesem Jahr ganz besonders viele Variablen haben. Vor allem wissen wir nicht, wie viele ukrainische Kinder tatsächlich an den Schulen sein werden.“

Lehrermangel in Bremen und Niedersachsen: Mehr als 8200 Lehrerstellen immer noch unbesetzt

Die Statistik erfasst nicht, ob wegen Krankheitsfällen Unterricht ausfällt. Werte von über 100 Prozent ergeben sich, wenn über das Pflichtangebot hinaus Lehrer für weitere Angebote oder etwa Vertretungsstunden zur Verfügung stehen. In diesem Jahr werden in Niedersachsen rund 32.000 Schülerinnen und Schüler mehr unterrichtet als noch im vergangenen Jahr. Hinzu kommen noch 8000 unbesetzte Lehrestellen. Im Frühjahr waren auch noch 150 Rektorenstellen in Niedersachsen nicht besetzt.

Auch im Bundesland Bremen ist die Situation an den Schulen alles andere als rosig, wie das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen auf seiner Webseite berichtet. Laut dem Bericht sind in der Hansestadt Bremen rund 100 Lehrerstellen nicht besetzt, in Bremerhaven sind es immerhin 70 Lehrer, die fehlen. In den gymnasialen Oberstufen soll es am schlimmsten sein.

