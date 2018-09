Weiterer Protest gegen geplantes Polizeigesetz angekündigt

Hannover - Der Protest gegen das geplante neue niedersächsische Polizeigesetz formiert sich.

Vor einer für diesen Samstag in Hannover geplanten Kundgebung erneuerten die Organisatoren ihren Widerstand gegen das Gesetzvorhaben und kündigten für den 10. November eine weitere Kundgebung an.

Obwohl die dreitägige Expertenanhörung im Innenausschuss des Landtags die Bedenken bestätigt habe, würde auf die genannten Einwände kaum eingegangen, sagte Juso-Landeschef Jakob Blankenburg am Dienstag in Hannover. „Das kritisieren wir, deshalb rufen wir am Samstag zum Protest gegen das Gesetz auf und werden darüber hinaus alle rechtlichen Schritte dagegen unterstützen.“

Das außerparlamentarische Bündnis politischer und gesellschaftlicher Gruppen setzt sich aus rund 120 Partnern zusammen - vom Chaos Computer Club bis hin zu den politischen Nachwuchsorganisationen oder Fußball-Fanclubs. Der Protest entzündet sich an befürchteten massiven Eingriffen in die Bürgerrechte.

dpa