Neue Corona-Verordnung: Mehr Freiheiten für Geimpfte in Niedersachsen ab heute

Mit der neuen Corona-Landesverordnung gibt es in Niedersachsen einige Freiheiten für geimpfte Personen. Gleichzeitig wird der geltende Lockdown verlängert.

Hannover - Während die Beratungen über die bundesweit gültige Corona-Notbremse in Berlin weitergehen, gilt ab diesem Montag die neue Corona-Verordnung Niedersachsens. Diese beinhaltet auch Freiheiten für Geimpfte. Eine Entscheidung, die für die Betroffenen insbesondere vor dem Hintergrund der Lockdown-Verlängerung erfreulich sein sollte. Die bestehenden Beschränkungen wurden mit der neuen Verordnung um weitere drei Wochen verlängert. Welche Freiheiten haben geimpfte Menschen nun also in Niedersachsen?

Mit der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung in ihrer Fassung vom 16. April kann die Notwendigkeit eines Schnelltests mit negativem Ergebnis auch durch den Nachweis einer vollständig abgeschlossenen Impfung ersetzt werden. Festgelegt ist, dass ein solcher Test dann notwendig ist, wenn eine Person körpernahe Dienstleistungen, medizinisch notwendige Behandlungen oder Dienste im Bereich der Körperpflege in Anspruch nehmen möchten – und es nicht möglich ist, medizinische Masken zu tragen. Dazu gehören unter Umständen Friseurbesuche, Tattoo-Studios, aber auch der Besuch bei einem Heilpraktiker. Nun ist es ebenfalls möglich, statt eines negativen Tests, eine Impfung nachzuweisen, um die Dienste ohne Maske zu nutzen.

Die Pflicht zur Testung [...] entfällt, wenn die Besucherin oder der Besucher über eine [...] Impfdokumentation über eine seit mindestens 15 Tagen bei ihr oder ihm vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff verfügt.

Im § 5 a Absatz 2 der neuen Verordnung ist festgelegt, dass die Testpflicht dann entfällt, wenn die Impfung komplett abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass die notwendige Zahl der Impfdosen verabreicht worden sein muss. Bei den meisten Impfstoffen sind das zwei. Nach der zweiten Impfung vergehen noch einmal 15 Tage, bis der Schutz vollständig wirksam ist. Erst dann kann der Impfnachweis als Grundlage von mehr Freiheiten genutzt werden und auf einen negativen Test als Nachweis verzichtet werden. Dann aber dürfen Betroffene ohne vorherigen Corona-Test etwa einen Friseur oder Kosmetiksalon aufsuchen oder Menschen im Altenheim besuchen.

Besuche und Arbeit in Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen werden erleichtert

Bislang dürfen auch Schulgelände und Schulgebäude nur dann betreten werden, wenn ein aktueller, negativer Corona-Test vorliegt. Zu den von diesem Betretungsverbot ausgenommenen Personen gehören nun auch jene mit Impf-Nachweis. Und auch für Beschäftigte in Heimen für ältere oder pflegebedürftige Menschen sowie in Heimen für Menschen mit Behinderungen wird es leichter. Sofern sie eine vollständige Impfung vorliegt, fällt die Pflicht zu regelmäßigen Tests ebenfalls weg. Auch für Besuche gilt, dass eine vollständige Impfung den bislang notwendigen Test ersetzt.

In der Schlussbestimmung ist zudem festgehalten, dass örtliche Behörden anordnen können, dass, sollte das Einhalten des Abstandsgebots und das Tragen einer Maske erheblich erschwert sei, beispielsweise der Zutritt zu einem Ort oder die Teilnahme an einer Veranstaltung an ein negatives Testergebnis geknüpft ist. Mit der neuen Fassung der Landesverordnung ist der Impfnachweise diesem Test gleichwertig.

Niedersachsen ist noch nicht unter den Bundesländern, die bereits 20 Prozent der Bürger geimpft haben

Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag über das Impfquotenmonitoring, dass bereits etwa 16,4 Millionen Menschen die Erstimpfung erhalten haben. Das sind 19,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Der volle Impfschutz liege bereits bei weiteren 5,5 Millionen Menschen vor.

Unter den sieben Bundesländern, die bis zum 19. April bereits 20 Prozent ihrer Bürger impfen konnten, gehört Niedersachsen allerdings noch nicht. Rheinland-Pfalz, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig Holstein, das Saarland und Bremen haben bereits ein Fünftel der Menschen in ihrem Bundesland erstimpfen können. An der Spitze steht der Stadtstaat Bremen mit 22,9 Prozent.

Die Impfkampagne in Deutschland hatte Ende vergangenen Jahres begonnen. Zunächst waren Menschen über 80, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal an der Reihe. Unter anderem werden auch chronisch Kranke mit erhöhtem Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf bevorzugt geimpft. Mit Material der dpa.

