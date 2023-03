Seltene Polarlichter über Niedersachsen möglich

Von: Marcel Prigge

Es sind spektakuläre Bilder: Auch in der Nacht zu Dienstag sind in Niedersachsen Polarlichter sichtbar gewesen. Die Fotos werden reichlich in den sozialen Medien geteilt.

Update vom Dienstag, 28. Februar 2023, 8:52 Uhr: Und wieder erleuchtet der Himmel nachts in vielerlei Farben: Auch in der Nacht zu Dienstag sind in großen Teilen Norddeutschlands Polarlichter sichtbar gewesen.

Während in Bremen und Hamburg in der Nacht häufig die Wolkendecke den Blick in den Sternenhimmel störte, konnte das Naturspektakel abermals in etwas südlicheren Regionen Niedersachsens wieder weitestgehend gut beobachtet werden.

Erstaunliche Bilder gibt es aber auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Insel Rügen konnten Wetterfotografen bunte Szenen in einer nahezu sternenklaren Nacht festhalten.

Erstmeldung vom Montag, 27. Februar, 11:07 Uhr: Hannover/Vechta – Wer in der Nacht zu Montag, 27. Februar 2023, in Niedersachsen aus dem Fenster geschaut hat, hat sich sicherlich gewundert. In einigen Orten in Niedersachsen sind Polarlichter sichtbar gewesen. Das seltene Naturschauspiel sorgte bei Fotografen und Hobbyknipsern für spektakuläre Aufnahmen.

Fotos von Polarlicht: Faszinierende Bilder mit dem rot-grünen Schimmern

Die meisten Menschen kennen sie nur aus Regionen vom Polarkreis, doch in der Nacht von Sonntag auf Montag waren sie auch in Niedersachsen zu sehen. Polarlichter erstrahlten den Himmel in vielen Regionen des Bundeslandes. Auf Twitter posteten viele Fotografen, aber auch Hobbyknipser, ihre Schnappschüsse. Auch Zeitrafferaufnahmen von den Polarlichtern über Niedersachsen können bewundert werden.

Spektakuläre Aufnahmen wie diese aus Jerichow im Landkreis Jerichower Land kursieren zurzeit auf Twitter. Polarlichter sind in vielen Teilen Deutschlands und auch in Niedersachsen zu sehen gewesen. © Cevin Dettlaff/dpa

„Niedersachsen ist das neue Lappland“: Polarlichter-Fotos und Zeitraffer auf Twitter

Auf der Plattform sind die Aufnahmen der Nacht unter dem Hashtag #Polarlicht einsehbar. Ein User veröffentlichte eine Zeitrafferaufnahme der Polarlichter und kommentierte: „Niedersachsen ist das neue Lappland“.

Polarlichter auch aus Vechta sichtbar: Seltenes Naturspektakel in Niedersachsen aufgenommen

Die Länder in denen man die Polarlichter am besten sehen kann, haben eines gemeinsam: sie liegen in den nördlichsten oder südlichsten Regionen der Erde sichtbar, in Deutschland sind sie jedoch auch möglich. Sehr selten stimmt das Wetter dafür. Polarlichter entstehen, wenn Elektronen und Protonen auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an.

Schönstes Briefmarkenmotiv 2022: Polarlichter begeistert die Menschen nicht nur in Niedersachsen

Dass Polarlichter viele Menschen in ihren Bann ziehen, zeigen aber nicht nur die ganzen Kommentare unter den Beiträgen. Auch ist das Polarlicht die schönste Briefmarke des Jahres 2022 geworden. Die Deutsche Post startete eine Online-Umfrage. Das Polarlicht gewann mit dem größten Zuspruch.

Die Chancen stehen gut: Weitere Polarlichter in der kommenden Nacht möglich

Aber nicht nur auf dem Festland waren das Spektakel zu sehen. Auch auf den Inseln wie auf Sylt waren die Polarrichter zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Tagen weitere Lichter über Norddeutschland zu sehen, ist übrigens hoch. „In den kommenden Tagen ist mit starken geomagnetischen Stürmen und einer damit verbundenen hohen Polarlicht-Aktivität zu rechnen. Polarlichter sind bis in mittlere Breiten möglich“, heißt es in der Polarlicht-Vorhersage für Deutschland.

Wo kann man in Norddeutschland Polarlichter sehen? Karten geben Auskunft

Aber wo genau könnte man Polarlichter in Niedersachsen und Norddeutschland sehen? Im Internet sind verschiedene Polarlicht-Vorhersagen zu finden. Auch gibt es Vorhersagen der aktuellen Sonnensturmaktivität in Echtzeit, sowie eine Deutschlandkarte mit einer Wahrscheinlichkeit einer Polarlicht-Sichtung je nach Helligkeit.

Neben dem Vorkommen und der Wahrscheinlichkeit eines Polarlichts ist auch die Lichtverschmutzung für eine Sichtung wichtig. Wo es in Deutschland am dunkelsten ist, lässt sich unter anderem auch über den Darksitefinder feststellen.