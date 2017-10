Bahnstrecken in Niedersachsen und Bremen teilweise frei

Nach Sturmtief „Xavier“

Hannover - Nach Sturm „Xavier“ fahren die Züge zwischen Hamburg und Hannover wieder. Die wichtige Strecke zwischen Hannover und Berlin war hingegen am Samstagmorgen noch immer gesperrt, wie eine Sprecherin sagte. Die Reisenden müssten am Wochenende auf mehreren Strecken in Niedersachsen noch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.