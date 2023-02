Nach schwerem Verkehrsunfall: A1 zwischen Rade und Buchholzer Dreieck gesperrt

Von: Sebastian Peters

Die Autobahn ist nach dem Unfall gesperrt worden. (Symbolbild) © Sebastian Peters

Unfall auf der A1 sorgt am Freitagmorgen für einen kräftigen Stau im Berufsverkehr. Die Autobahn ist zwischen Rade und dem Buchholzer Dreieck gesperrt.

Rade – Schwerer Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen, 03. Februar 2023, auf der A1 zwischen Rade und dem Buchholzer Dreieck. Kurz nach 6 Uhr ist es in Fahrtrichtung Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.



Stau auf der A1: Unfall auf der Autobahn zwischen Rade und dem Buchholzer Dreieck sorg für Sperrung

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden mit dem Alarmhinweis „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ alarmiert. Vor Ort konnten die Retter zum Glück keine eingeklemmte Person feststellen, allerdings wurde eine Person schwer verletzt.

Nach bisherigen Informationen unterstützen die Feuerwehrleute aktuell bei der Rettung der verletzten Person. Die A1 ist zwischen Rade und dem Buchholzer Dreieck komplett gesperrt. Bisher hat sich ein Stau von rund 5 Kilometer gebildet.