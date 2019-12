Wegen Schädlingsbefall: Fleischlieferant Bley reinigt Betrieb gründlich

Offenbar sind die Schaben über eine gebraucht gekaufte Maschine in den Betrieb gelangt.

Wegen eines Schädlingsbefalls auf dem Gelände des Fleischlieferanten Bley in Edewecht bei Oldenburg hat das Unternehmen die Produktion gestoppt. Nun wurde der Betrieb gründlich gereinigt.

Update, 10. Dezember: Nach dem Schabenbefall in einer Wurstfabrik in Edewecht bei Oldenburg ist der Betrieb fachmännisch gereinigt worden. Das teilte der Landkreis Ammerland am Dienstag auf Anfrage mit.

Am Vortag hatte das Veterinäramt des Landkreises die Reinigungsarbeiten inspiziert. Es sei eine „gründliche Reinigung und Desinfektion mit einer Begasung durchgeführt“ worden, sagte eine Kreissprecherin in Westerstede.

Originalmeldung, 7. Dezember: Edewecht - „Wir haben sofort Spezialisten zur Schädlingsbekämpfung und Hygienelabore hinzugezogen und sind gerade dabei, unseren gesamten Betrieb von Grund auf zu reinigen und zu desinfizieren“, schrieb die Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH am Samstag auf Facebook.

Schädlingen bei Bley: Keine Gefahr für Verbraucher

Für Verbraucher besteht demnach keine Gefahr. „Es wurden keinerlei Verunreinigungen an unseren Lebensmitteln festgestellt“, hieß es. Nach Angaben des Geschäftsführers Rolf Bley waren in dem Betrieb Schaben entdeckt worden. Waren von anderen Bley-Produktionsstandorten, die etwa zum Bremer Weihnachtsmarkt geliefert werden, seien nicht betroffen.

Aus Sicherheitsgründen hat Bley alle Waren vorübergehend vom Markt genommen, wie Bley sagte. Ihm zufolge wurden die Produkte an Händler im Nordwesten verkauft. Der Betrieb wird demnach erst wiederaufgenommen, wenn die Reinigungsarbeiten beendet sind und gemeinsam mit Experten und der Behörde Entwarnung gegeben werden kann. Er hoffe, dass dies spätestens Ende nächster Woche geschehe.

Fleischlieferant Bley: Schaden in Millionenhöhe

Der Schaden für das Unternehmen beträgt nach ersten Schätzungen mehr als eine Million Euro. „Das ist heftig“, sagte Bley. Er gehe davon aus, dass die Schaben über eine gebraucht gekaufte Maschine in den Betrieb gelangt seien. Zuvor habe es noch nie Probleme mit Schädlingen gegeben.

Anfang November waren bei der Firma Fleisch-Krone aus Essen (Oldenburg) nach dem Fund von Listerien bundesweit vertriebene Fertig-Frikadellen zurückgerufen worden.